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社會 社會焦點 保障人權

統促黨宴請日本「指定暴力團」！北市出動霹靂小組　盤查162人次

文／中央社

中華統一促進黨23日晚間於北市松山區1間飯店設宴邀請日本「指定暴力團」旭琉會和洪門聖文山幹部們，北市警方為防不法情形發生，共出動83名警力到場，並盤查162人次，嚴密監控蒐證。

▲▼統促黨宴請日本「指定暴力團」！北市出動霹靂小組　盤查162人次。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方出動霹靂小組荷槍實彈前往飯店盤查。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警察局松山分局日前接獲情資指出，統促黨23日晚間於轄內敦化北路1間飯店舉辦餐會活動，包括日本旭琉會和洪門聖文山幹部們出席。

鑒於有幫派份子與會，松山分局為防制治安事故發生，於22日先派員前往桃園市蒐集掌握情資，23日也和桃園市警方保持聯繫，全程掌握相關成員動態。

松山分局和市刑大特勤23日晚間共出動83名警力到場，在飯店四周重要路口蒐證、巡邏，飯店門口也部署霹靂小組荷槍實彈戒備，並在飯店內會場包廂入口處設置盤檢點，逐一對入場人員身分查證，共計盤查162人次。

警方表示，除對主辦單位實施期前約制外，也對舉辦處所管制範圍的人、車依據警職法實施查驗，藉以嚇阻可能的不法活動。

此外，為避免影響群眾觀感及維護飯店住戶安寧，警方強勢介入協調，避免於飯店門口有高調迎賓活動。

松山分局表示，將持續針對黑道幫派蒐報、深入調查、嚴密監控蒐證，若有涉及不法，定當嚴正執法、依法究辦；同時呼籲意圖犯罪的不法之徒絕對不要心存僥倖，警方將嚴正執法、嚴懲不法，以維護社會治安。

▲▼統促黨宴請日本「指定暴力團」！北市出動霹靂小組　盤查162人次。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼統促黨宴請日本「指定暴力團」！北市出動霹靂小組　盤查162人次。（圖／記者張君豪翻攝）

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