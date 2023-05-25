　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

記者張方瑀／綜合報導

中颱瑪娃24日挾帶致災性強風直撲關島，並在當地時間24日晚間於北端登陸，堪稱當地70年來最強颱風，相當於4級颶風。從推特曝光的畫面可以看到，街道上多部車輛遭吹翻、電線桿爆出火花，甚至還有飯店的牆壁都出現破裂漏水。據了解，目前美軍已派出航母戰鬥群前往當地協助救災。

▲▼瑪娃登陸關島。（圖／翻攝自推特）

▲瑪娃登陸關島造成不少災情。（圖／翻攝自推特）

▲影片14秒處電線桿爆出火光。

根據ABC、美聯社報導，瑪娃24日晚間於關島北方安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）短暫登陸，當局警告，瑪娃威力相當於4級颶風，必須嚴防「破壞性強風與危及生命的暴風及暴雨」。在風暴期間，關島附近浪高超過40英尺（約12公尺），而在風速計被吹斷之前，測得的最高風速為每小時105英里（約每小時169公里）。

瑪娃直撲關島讓各地出現不少災情。從推特曝光的畫面可以看到車輛被強風掀翻，被吹斷的樹枝散落在街道、沙灘上，還有部分低窪地區出現淹水，還有一間飯店的牆壁因風暴而破損，四處積水的畫面也在推特上瘋傳。

美軍消息人士透露，五角大廈已下令尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）戰鬥群從日本南部出發前往關島，協助災後的恢復工作。關島電力局表示，他們在當地實施分區供電，避免全島陷入停電；當地警方指出，目前尚未接到傷亡報告，但詳細災情必須等風暴過後，通訊全面恢復後才能釐清。

瑪娃颱風目前距離台灣約2550公里，周五至周六颱風外圍風場將影響台灣，而是否直撲台灣，周六至周日北轉是關鍵，具體北轉時間、角度、位置尚有分歧，影響程度待觀察。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
瑪娃暴風圈離台很近！　7縣市一定會下雨
「樂天女孩總選舉」結果出爐　李多慧、林襄都輸給她！
快訊／4度被判死！　他縱火燒死9人今逃死定讞
快訊／下周可能發海警！　瑪娃重回強颱「強度會更猛」
市川猿之助密友「M男」起底！　遺書指定財產全給他
高雄姊把妹妹關8樓窗台！　她墜樓慘死
前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審宣判出爐　死者弟怒了
快訊／大谷翔平陽春砲！　本季第12轟出爐
Nvidia暴漲1倍！　「台灣囝仔」黃仁勳身價大增逾4200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

遛狗被1000隻殺人蜂攻擊　輪椅男慘被「狂插250針」愛犬垂死送醫

12歲男童「海邊撿貝殼」遭鱷魚攻擊！　拖入海中2km外找到屍體

美國關島基礎設施遭中國駭客攻擊　紐時：中國的真正目標是台灣

瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

世衛大會3波發言挺台！　12友邦及11非邦交國出聲

中國駭客鎖定美關鍵基礎設施　西方情報：已大範圍滲透多領域

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

川普黨內最大對手！　佛州州長宣布角逐美國總統大選

特斯拉資深副總朱曉彤獲大量股票！　市值超過19億元

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

遛狗被1000隻殺人蜂攻擊　輪椅男慘被「狂插250針」愛犬垂死送醫

12歲男童「海邊撿貝殼」遭鱷魚攻擊！　拖入海中2km外找到屍體

美國關島基礎設施遭中國駭客攻擊　紐時：中國的真正目標是台灣

瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

世衛大會3波發言挺台！　12友邦及11非邦交國出聲

中國駭客鎖定美關鍵基礎設施　西方情報：已大範圍滲透多領域

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

川普黨內最大對手！　佛州州長宣布角逐美國總統大選

特斯拉資深副總朱曉彤獲大量股票！　市值超過19億元

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

新北市「打新冠疫苗送2禮」　2族群打完現場直接領！

聲明稿／證交所睜亮眼　詹景超打拚7年「泰山」績效碾壓龍邦

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

開砲「賴清德0信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

臺灣國際田徑公開賽隔3年再開！我國好手力拚佳績

瑪娃更壯了「核心如鐵牆」　暴風圈離台很近！7縣市一定會下雨

身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！醫示警：存活率僅10%

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

女學生手機被沒收憤而縱火　宿舍大火19死

「觀音踩青龍」畫像在日展出！一票台人瘋了

「看過泰勒絲演唱會的隱眼」開價30萬兜售

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

瑪娃登陸關島　航母戰鬥群出動救災

「搖滾女王」蒂娜透納辭世！　享壽83歲

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後焚屍

環保蕈菇棺材　用種的45天自然分解

辣媽露2點熱舞影片曝！　女童生日趴變調

更多熱門

相關新聞

美關島設施遭中國駭客攻擊　目標疑台灣

美關島設施遭中國駭客攻擊　目標疑台灣

美國國家安全局（NSA）、微軟公司（Microsoft）於當地時間24日相繼表示，中國政府所資助的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）持續監控美國通訊和交通樞紐等關鍵基礎設施，甚至相關間諜活動還擴及關島，關島為美國在西太平洋的重要空軍基地，一旦中國入侵台灣，中國駭客可能瞄準美國的軍事網絡或其他關鍵基礎設施。

西方情報部門：中駭客鎖定美關鍵基礎設施

西方情報部門：中駭客鎖定美關鍵基礎設施

瑪娃周日接近　變天地區曝

瑪娃周日接近　變天地區曝

白宮：中國封殺美光　不會破壞2國改善關係的努力

白宮：中國封殺美光　不會破壞2國改善關係的努力

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

關鍵字：

瑪娃瑪娃颱風颱風關島北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面