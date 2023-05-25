瑪娃更壯了「核心如鐵牆」　暴風圈離台很近！7縣市一定會下雨

記者李宜秦／台北報導

瑪娃重回強颱之姿，且變得更加緊實強壯，即將挑戰第二次巔峰，氣象專家指出，無論瑪娃如何移動，位於迎風面的「基北北宜花東恆」一定會下雨，且暴風圈很靠近花東、恆春、蘭嶼、綠島，不可輕忽，西半部則是因位於背風面，天氣會非常乾熱。

▲瑪娃颱風重回強颱之姿。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，瑪娃重返強颱，且組織變得更加緊實強壯，颱風核心鞏固得非常完整，猶如「鐵牆」一般，破壞力將非常驚人，瑪娃將再挑戰第二次巔峰，有望成為五級熱帶氣旋，進入「強颱前段班」。

▲瑪娃颱風北轉幅度將成關鍵。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

瑪娃下周一、二移動到台灣東南方，屆時太平洋高壓減弱，將成為重要關鍵期，瑪娃北轉位置、幅度、離台遠近將決定對台灣的影響程度。若高壓強、北轉幅度小，侵襲機率高；高壓弱、北轉幅度大，距離台灣遠。

颱風論壇指出，無論瑪娃怎麼走，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等位於迎風面，一定會下雨，天氣狀況不太好。暴風圈很靠近花東、恆春、蘭嶼、綠島，不可輕忽。西部地區則因為中央山脈阻擋，加上颱風外圍沉降氣流，會非常乾熱，除非正面侵襲才有下雨機會。

▲▼未來一周天氣趨勢及颱風動態。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平表示，瑪娃周末前持續往西北方向移動，會繼續增強，周日移動到呂宋島東側後北轉，速度逐漸減慢，北轉過程中可能減弱，但仍是以強颱等級接近台灣的機率最高。

由於瑪娃後期路徑不確定性仍大，因此還無法完全確定對台影響程度，不過以目前預報來看，下周一到周三是影響台灣最明顯的時段，屆時大台北、東半部、恆春半島會有降雨，西半部則不受影響，溫度也偏高。