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瑪娃周日接近　變天地區曝

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲瑪娃目前距離台灣約2550公里。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（25日）表示，中度颱風瑪娃轉彎的程度多寡，是影響下周天氣關鍵，預期周五到周末期間會更明朗明確；目前來看，周日颱風接近時，北部、東半部至恆春半島降雨機率增加，中南部午後山區仍可能有局部雷陣雨。

彭啟明在臉書說，周三晚間華南水氣影響，中北部、東北部出現短暫降雨；今日此水氣將減少，天氣越來越熱，東半部雲量多，偶有局部飄雨，西半部多雲到晴，午後山區有局部雷陣雨，進山活動請小心天氣變化。

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▼最新颱風暴風圈侵襲機率圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）
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彭啟明指出，瑪娃颱風目前距離台灣約2550公里，周五至周六颱風外圍風場將影響台灣，為偏東風環境，東半部可能出現局部短暫陣雨，西半部午後山區局部雷陣雨，南部山區雨勢明顯，在山區或海邊活動的朋友請注意，下雨或打雷時請遠離水邊，海邊亦可能出現大浪。
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彭啟明表示，預報顯示，瑪娃颱風周六至周日北轉是關鍵，具體北轉時間、角度、位置尚有分歧，影響程度待觀察；目前來看，周日颱風接近時，北部迎風面地區、東半部至恆春半島降雨機率增加，中南部午後山區仍可能有局部雷陣雨。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，瑪娃今可能又回到強颱，強度有可能比之前更強，最強時間大概落在周日、下周一。

至於瑪娃會不會影響台灣，趙竑分析，颱風下周一之後有慢慢北轉的分量出現，屆時北轉時間點很重要，若是提早北轉，影響就較小，如果較晚北轉，影響程度較大，可能在下周二、下周三影響近海，但仍有很大的不確定性，還要再觀察。

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