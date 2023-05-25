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主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

▲▼ 美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）。（圖／CFP）

▲ 華自強傳出即將卸任。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中關係緊張之際，美國國務院負責對中國及台灣政策的高級官員華自強（Rick Waters）傳出即將卸任，已經向工作人員表示將請辭，不過有意繼續留任國務院。

華自強擔任美國國務院亞太副助卿，負責中國及台灣事務，率領國務院新成立的「中國事務協調處」（簡稱「中國處」，China House）政策部門。《路透社》25日援引4名知情人士說法披露，他在24日的內部會議上表達請辭意願。但據其中一名消息人士，他打算繼續留在國務院。國務院及華自強本人目前則尚未回應。

美軍今年2月在南卡海岸上空擊落中國間諜氣球，加劇美中緊張。《路透社》2周前報導，美國國務院暫緩有關人權議題的對中制裁、出口管制及其他敏感行動，以降低對雙方關係的傷害。華自強當時發給工作人員的電子郵件中傳達延後部分行動的指示，以利國務院聚焦於回應氣球問題。

許多分析人士認為，隨著美中對台灣到貿易等一系列問題發生分歧，雙方關係正處於數十年來最低點。拜登政府一直尋求與中國高層會晤，以避免發生衝突，尤其是在中國氣球飛越美國敏感軍事基地並引發外交危機過後，這起事件也導致國務卿布林肯延後原定2月的訪中行程。

中國處由前身「中國協調處」（China Desk）改組而成，旨在加強對華政策，去年12月成立以來皆由華自強擔任負責人，他擔任副助理國務卿則有2年時間。另除華自強以外，主導拜登政府對華政策的副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）也於12日宣布退休。

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