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參選2024大安立委？　苗博雅：不是我心中的牽掛

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

上次選舉以第二高票連任的大安文山台北市議員苗博雅頻被點名投入2024大安區立委選戰。對此，苗博雅說明，她雖在此耕耘許久。但是，選舉並不是她心中的牽掛，她的最大目標，是促成「團結守護民主最大力量」概念逐漸成形、成熟。

苗博雅說，明年的選舉，是決定台灣前途關鍵時刻的一年，民主從來都不是容易的。今年3月上旬，她公開提出「非藍大聯盟」的概念。看到民進黨提出的「民主大聯盟」，跟她的理念方向不謀而合。不論名稱是什麼，「大聯盟」的形成，必須把維護台灣主權的最大力量匯集在一起，讓有志的夥伴可以各司其職、發揮120%的戰力與長才，共同為大局一起來努力，但很多優秀人才因為選區空間與時間極其有限，需要相互競爭、做出痛苦抉擇。

苗博雅強調，爭取大安立委的選舉，不是她心中的牽掛，她想要促成「團結守護民主最大力量」概念逐漸成形、成熟，而目前有許多「跨黨派、跨世代、跨領域」的人，能夠在大安區，扛起民主大聯盟的重旗。

苗博雅指出，希望她的說明與表態，能夠讓共同決策的主事者與潛在的同志們有更大的空間與時間，形成有共同價值的、共同守護台灣民主最強的大聯盟全明星隊。至於「民主大聯盟」，如果有需要的地方，她願不設條件，與所有有志的參與者、黨派一同對話，一同充實民主大聯盟的論述基礎、共同原則與政策研擬。

苗博雅也表示，對於支持者，她深深鞠躬，感謝大家的肯定。這份心意，她點滴在心，不敢或忘。回報大家的疼惜，她會在屬於她的戰場盡力付出，守護台灣的民主。

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