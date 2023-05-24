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快訊／李正皓披綠袍空降選立委　民進黨永和區黨部主任怒辭職

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席賴清德24日宣布，將支持知名政治評論員李正皓以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨主席賴清德24日宣布，將支持知名政治評論員李正皓以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委。對此，民進黨新北市黨部永和區主任、四連霸里長莊銘淵氣憤辭去黨務，認為黨中央不該找人空降。

莊銘淵24日發出「辭職聲明」表示，他擔任民進黨新北市黨部永和區區主任至今，除了積極培訓地方基層參選里長，也長期服務民眾，凝聚眾人的共識，然而黨中央卻直接空降候選人。

莊銘淵指出，「此屆新北市第九選區立法委員選舉無法自黨內提拔人才參選，致使黨中央與無黨籍李正皓合作空降至第九選區，本人努力不夠，愧對支持民眾及黨員。特此聲明自2023年5月24日起辭去永和區區主任一職，並請新北市黨部另行尋覓更佳人選。」

據了解，49歲的莊銘淵深耕督永和多年，在被視為藍營票票倉的永和連任4屆里長，服務獲得社區、里民的肯定，過去也用心輔選，也願意為民進黨挑戰連任6屆的國民黨老將林德福，然而最後卻輸給空降的李正皓，無緣挑戰立委一席。。

▼民進黨永和區黨部主任因李正皓空降而辭職。（圖／翻攝莊銘淵臉書）

▲▼李正皓披綠袍空降永和選立委　民進黨永和區黨部主任怒辭。（圖／翻攝莊銘淵臉書）

 

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