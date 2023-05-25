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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘被拱接國民黨主席　黃光芹曝內幕第一步就錯：郭柯配最好

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，資深媒體人黃光芹認為，郭台銘爭取提名時第一步就走錯了，「第一步如果（是）郭柯配，那時候我覺得這個選項最好」，無奈郭堅持要回國民黨，先前甚至有人拱他出來接黨主席。

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場。（圖／記者李毓康攝）

▲黃光芹認為郭台銘的「第一步」錯了。（資料照／記者李毓康攝）

黃光芹在24日播出的網路節目「新聞不芹菜」中提到，「第一步如果（是）郭柯配，那時候我覺得這個選項最好」，但郭台銘爭取國民黨提名，棋譜第一步卻是堅持要回去國民黨，這條路很困難也很崎嶇，而且一進去就是湍流，堪稱八掌溪暴漲，很容易瞬間將人淹沒，後來才知道是周邊有人給他建議，再往前推一點，從2020年一直到2022年中間，甚至有人拱他出來接黨主席。

至於郭台銘為何要堅持回國民黨，黃光芹表示，理由有5個，分別是為了中華民國、下架民進黨、幫助國會過半、憂心兩岸未來情勢發展可能有戰爭、為了下一代福祉，郭很真性情，不太會自我保護，可是政治是要會耍權謀的，和商戰不一樣，太多人、太多事、太多轉折和眉角，「他都鞠躬哈腰了，韓國瑜（指郭韓會面一事）你以為他拉下老臉容易嗎？背後有很多促成。」

最後，黃光芹感嘆，原本郭台銘想回國民黨要等到9月，根本來不及，而且回去一堆棍棒就來，雜音很大，對他也很不利，所以採取另一種變通辦法，就是張善政模式，如果民調高出很多，國民黨就提名他，此外，郭台銘之前做事情都會先跟國民黨祕書長黃健庭商量，每一步、每一個環節都是，甚至每天電話拿起來就是問黃健庭，可以說是步步為營，因為他最信任黃健庭，「不問他問誰呢？」

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