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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭柯配、獨立參選都泡湯　黃光芹曝原因：郭台銘動彈不得

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總大選提名失利，資深媒體人黃光芹近日接連在臉書發文，直指國民黨設局中局一路詐騙郭台銘。黃光芹還拿出國民黨中常委寄給她的信，表示郭台銘「動彈不得」，郭柯配、柯郭配都不可能，獨立參選的可能性也不高，因為他曾承諾，如果不是提名他，就要支持侯友宜。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黃光芹認為，不論是郭柯配還是柯郭配，都不可能成真。（合成圖／ETtoday資料照）

黃光芹在24日播出的網路節目「新聞不芹菜」中提到，國民黨某中常委批評黨中央「詐賭」，被人揭穿以後唯一可用的手段就是扣人分裂、不團結的大帽子，動輒把人打成不團結的歷史罪人。

「郭台銘的壓力在哪裡？他動彈不得啊。」黃光芹分析，因為郭台銘先前已經承諾，如果不是提名他，他會力挺侯友宜，這個承諾千萬不能打破，而且這是第二次了，白紙黑字寫在他自己的稿子上，4月5日記者會也有公布，之後在公開場合被問到這個敏感問題，也依舊給出承諾，「因為這個承諾一下去，什麼郭柯配、柯郭配都不可能了，而且我把柯郭配的選項直接打叉，他不可能做副總統。」

黃光芹接著說，郭台銘5月17日發布的聲明令人感動，這次他轉身的身影很漂亮，但是郭之後若想要打破承諾，空間其實很小，而且後遺症會很大，因為即使過了5月17日，7月全代會要翻盤的可能性也不高，「郭柯配沒有了，獨立參選可能性也不高。」

黃光芹提到，如果郭台銘獨立參選，會變成四腳督，到時跟柯文哲也會分裂，對後續發展是不利的，只是目前看起來，郭應該是沒有要衝，若他有其他舉動，國民黨「分裂」的大帽子絕對會扣在他頭上。

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