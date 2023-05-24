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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營影射曾和im.B詐騙主謀同框　陳菊3聲明：歡迎檢調詳查

▲監察院長陳菊出席「勞動部喬遷典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

不動產借貸媒合平台im.B詐騙風暴越演越烈，民進黨立委陳歐珀近期宣布退選，議員徐巧芯指控，詐騙曾姓主嫌過去曾多次參訪「雙清文教基金會」，還有多位綠營政要同行，包含監察院長陳菊、立委蔡其昌等人。陳菊院長辦公室24日發出3點聲明澄清，當日應邀出席基金會餐會，事先提供的賓客名單並無曾姓夫婦，會後也沒有往來跟聯絡，歡迎檢調詳查。

徐巧芯質疑，25億吸金案曾姓主嫌與綠營關係深厚「有一家基金會叫做『雙清文教基金會』、過去曾國緯多次參訪該基金會，並且與大批綠營知名政治人物同行，包括陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等等。」「如今照片還在，但名字已被基金會官網下架」、「可見這名貸款潛逃者、與民進黨多人關係密切。」

對此，陳菊辦公室提出3點聲明：

第一、陳菊院長是受洪三雄先生、陳玲玉律師夫婦的邀請，參加雙清文教基金會的餐會，在洪先生事先提供的擬邀請賓客名單中，都是陳菊院長多年的好友，以及藝文界人士，並沒有曾姓夫婦，陳菊院長是到餐會現場之後，才知道曾姓夫婦也受邀參加。

第二、陳菊院長並不認識曾姓夫婦，在那次餐會之後，陳菊院長與曾姓夫婦也沒有往來，更從未聯絡。

第三、陳菊院長從政五十年，一向磊落，禁得起任何檢驗，歡迎檢調詳查。任何含沙射影的人格抹殺，絕不接受！

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