2023台東最美星空音樂會　6種「最」特別的體驗

▲台東縣政府，24日舉辦2023台東最美星空音樂會活動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

已邁入第6年的台東最美星空，台東縣政府讓活動再升級，24日活動記者會不只帶來場場秒殺的星空導覽活動資訊，縣長饒慶鈴更揭示眾所期待的星空音樂會內容，以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，6種「最」特別的音樂會盛宴，尤其，將首度開拔到蘭嶼及全縣最「高」學府霧鹿國小利稻分校舉行。

縣長饒慶鈴表示，隨著疫情解封降級，今年的「台東最美星空」系列活動，除了加時、加場，還邀請到黃金演出陣容，希望民眾感受獨具特色的台東星空藍，也讓這6個「最」特別的音樂會體驗，成為第一次造訪民眾愛上台東的原因，而回訪的遊客則會「更愛」台東，延續台東永續旅遊熱潮。

交通及觀光發展處指出，星空音樂會今年以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，帶來6種「最」特別的體驗。最長！活動好評加碼，增加演出1小時，音樂會從晚間6點到9點；最強！齊聚音樂獎項常勝軍的黃金陣容；最多！表演團體人數史上最浩蕩，邀請本屆金曲獎入圍最佳樂團宇宙人、入圍最佳華語女歌手洪佩瑜、旺福、老王樂隊、麋先生、好樂團、法蘭Fran、慢慢說樂團、柏霖PoLin、琳誼Ring、魏嘉瑩、邱軍、Cicada、Fann芳怡等多組人氣歌手、樂團，還有三金大提琴演奏家范宗沛、豎琴獵人李哲音、愛樂Taiwan JustMusic藝術總監歐聰陽聯袂演出，以及16組在地樂團好聲音；最高！首次開拔台東利稻最高學府。在南橫公路睽違13年開通之際，邀請民眾前進南橫，體驗高山星空的純淨之美；最跳！綠島、蘭嶼跳島舉辦，同享雙島最美星空；最美！一起深入鄉鎮，探尋觀星秘境。

2023台東最美星空音樂會將巡迴8場次，首場在端午連假首日於海端鄉霧鹿國小利稻分校登場，從6月份起至9月份邀請民眾深入台東秘境，感受台東獨有的夏季觀星與音樂體驗。





台東最美星空音樂會各場次資訊，6/22海端鄉．霧鹿國小利稻分校：旺福、琳誼Ring、霧鹿國小利稻分校合唱、霧鹿部落布音團。7/15關山鎮．關山環鎮自行車道 紅石溪畔：老王樂隊、邱軍、滿馬那努文化藝術團。7/22東河鄉．金樽陸連島沙灘：好樂團、柏霖PoLin、阿美族複音青春歌隊、都歷人樂團。8/12大武鄉．尚武濱海公園：宇宙人、魏嘉瑩、旮勒思南樂團、孩子們的書屋音樂組。8/13池上鄉．天堂路：麋先生、Cicada、農男美女團、草草屋-caucau樂團。8/19長濱鄉．八仙洞遊憩區：范宗沛/李哲音/歐聰陽、Fann芳怡、追風少女、馬樂樂團。9/9蘭嶼鄉．椰油國小：法蘭Fran、安懂和一井、小飛魚文化展演隊、謝永泉。9/16綠島鄉．人權紀念公園：洪佩瑜、慢慢說樂團、屋瑪客夫妻、黑孩子樂團。