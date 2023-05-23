綠島遊客傷害虐待梅花鹿　台東縣府將開罰：已掌握嫌疑人資訊

▲綠島梅花鹿遭遊客虐待，台東縣府將依動物保護法開罰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



近日社群網路上傳一段疑似遊客在綠島傷害虐待梅花鹿影片，引起社會各界熱烈討論，台東縣動物防疫所接獲舉報後，立即派員前往綠島調查並收集證據，目前已掌握嫌疑人及店家資訊釐清案情，並依相關法令進行處罰。

縣府農業處長許家豪表示，動物防疫所於5月16日接獲民眾通報疑似傷害虐待梅花鹿案件，隔日立即派員實地調查，目前已掌握飼養梅花鹿之店家及涉嫌傷害虐待梅花鹿的遊客資訊，動物防疫所將以相關事證，依據動物保護法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」之規定，最重可處2百萬元以下罰鍰。

動物防疫所長黎煥棠呼籲，任何動物都不該是民眾戲謔或恣意傷害的對象，綠島梅花鹿是島上旅遊一大特色，雖說可以近距離接觸，也不能夠任意傷害；飼養店家也已請獸醫師至現場了解傷勢，所幸沒有造成嚴重傷害，相信很快可以再讓梅花鹿跟民眾見面。

處長許家豪再次強調，對於傷害動物者絕不縱容，旅遊旺季即將到來，為維護台東縣自然生態，將會要求動防所對此次案件審慎辦理並且重罰，另外針對違法散佈影片及拍攝影片者，若涉及騷擾、傷害或虐待動物、任意宰殺等也有相關罰則，呼籲各位民眾愛護動物，切勿以身試法。