台東部落民宿合法化說明會圓滿結束　業者參加踴躍

▲台東縣政府舉辦3場次巡迴下鄉民宿合法化輔導說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府為協助部落地區尚未合法民宿業者取得合法民宿設立資格，今年特別規劃3場次巡迴下鄉民宿合法化輔導說明會，並已分別於5月15日太麻里鄉公所、16日東河鄉公所及17日蘭嶼鄉公所辦理完成，約有60家民宿業者踴躍出席，並有35家業者具名填報參加今年度輔導民宿合法計畫。

縣長饒慶鈴表示，輔導計畫執行至今，部落地區民宿家數已有50家取得合法，今年縣府持續推動輔導計畫，協助更多部落範圍內民宿業者取得結構安全鑑定證明、消防安檢設備等行政文書，以利申請合法民宿設立。

交通及觀光發展處處長江慧卿則說明，今年輔導計畫執行中，業者參與非常踴躍，甚至有4家業者自費參與，同時縣府內部為將行政資源最大化，此次計畫新增輔導切結書，有利更多有意願且積極業者參與遴選資格，共同優化觀光環境，同時提升原鄉青年返鄉創業率。



縣府亦於說明會辦理後，委請專業技師團隊，針對個案業者積極展開輔導作業，致更多部落民宿順利取得合法證件，提升旅宿產業合法化及安全化，如有意願獲得相關資訊的業者，可撥專線電話 04-7618969#202楊先生洽詢。