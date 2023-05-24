天道盟份子包夾賓士押走酒店幹部　他被囚4hrs簽本票...5煞栽了

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民生東路1段，14日凌晨時有4台車子包夾賓士車，將車上1人強押離開，帶往三重逼簽本票、借據，再丟包回到北市中山區，警方獲悉後掌握對象，發現天道盟成員涉入其中，在日前逮捕5嫌到案，嫌犯供稱，因為男子積欠債務才會動手押人。

警方調查，盧姓男子平時在酒店擔任幹部，在14日清晨6時許，與朋友開著賓士車前往北市中山區民生東路上等人，但是卻被林姓男子等人，找了4台車包夾，並下車持球棒砸毀車窗，且朝裡面噴灑辣椒水，並將盧姓男子拖下車痛毆。

▲酒店幹部積欠5萬元，最後卻變成15萬，躲債被發現慘遭押走痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓主嫌等人，將盧姓男子強押上車載往新北市三重區，在民宅內逼遷本票、借據，經過4小時後才將盧姓男子載回北市中山區丟包，警方獲悉後立刻展開追查。

警方鎖定，林姓男子等人有天道盟太陽會背景，在日前兵分多路將人逮捕到案，並起獲球棒、手機以及10萬元本票，還有西瓜刀、折疊刀、棒球棍以及辣椒水等證物。

▲盧姓酒店幹部因積欠債務，所以才會被林姓男子等人押走逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓嫌犯供稱，因為盧姓男子擔任酒店幹部，但是卻積欠15萬元債務未還，所以才會找人一起將盧男押走逼其還錢，但盧姓男子則表示，欠5萬元卻被逼還15萬，才會選擇躲債，訊後警方依照妨害自由、傷害以及組織犯罪等罪嫌送辦。