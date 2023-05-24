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我要復合！ 他持瓦斯槍恐嚇前女友...1小時後被逮後悔了

記者陳以昇、戴上容／新北報導

很多人選擇520與愛人結婚，但新北市板橋邱姓男子卻在這天持槍威脅前女友！邱男當天與前女友相約歸還私人物品，返家後越想越氣憤，拿完東西之後又開車回到前女友高女住處，拿著瓦斯槍恐嚇要求復合，一旁友人目睹後嚇壞趕緊報警；警方獲報在清晨4時20分查獲邱男，在車內查扣作案用的瓦斯槍及彈夾各1個，全案仍依恐嚇罪嫌將邱男移送新北地檢署偵辦。

▲▼邱姓男子520當天持槍威脅前女友要復合 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲邱姓男子520當天持槍威脅前女友要復合 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼邱姓男子520當天持槍威脅前女友要復合 。（圖／記者陳以昇翻攝）

5月20日當天凌晨，新北市政府警察局海山警分局獲報，民眾指稱，板橋區龍泉街有1名男子持槍，與1名女子發生爭吵。轄區警方獲報後立即派員到場，於1小時內循線在附近的公園旁查獲邱姓男子，邱坦承因為想要挽回女友，一時氣憤衝動，才做出傻事。

經過警方了解，原來邱男日前已與前高姓女友分手，520當天，雙方相約歸還私人物品，原本平安落幕，但邱男返回住處後越想越氣憤，凌晨3點多竟然又開車前往前女友住處，見到前女友分手後還有心情與朋友在公園閒聊，讓他非常憤怒。

▲▼邱姓男子520當天持槍威脅前女友要復合 。（圖／記者陳以昇翻攝）

邱男從車上拿出瓦斯槍恐嚇女友，要前女友一定要跟他復合，前女友不答應，邱男復合未果，氣憤離開現場，一旁友人目睹整個過程，嚇得趕緊報警。

轄區新海派出所員警到場後，擴大調閱路口監視器影像，循線於清晨4時20分在附近的公園查獲邱男，並於車內查扣作案用的瓦斯槍及彈夾各1個，邱男事後感到十分懊悔，全案仍依恐嚇罪嫌將邱男移送新北地檢署偵辦。

▲▼邱姓男子520當天持槍威脅前女友要復合 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼邱姓男子520當天持槍威脅前女友要復合 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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