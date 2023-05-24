《彭博社》：南北韓「太空競賽」升溫　金正恩恐擴大發展核武技術

▲南韓首枚自主研發運載火箭「世界號」將於近期完成第3次發射。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

最近南北兩韓進入太空競賽階段，試圖在宇宙航太領域上達成目標，其中南韓計畫近期發射自主研發的運載火箭「世界號」，將8顆人造衛星送上軌道；至於北韓（朝鮮）則計畫發射首顆軍事偵察（間諜）衛星，目前東倉里西海衛星發射場正趕工擴建發射台。

《彭博社》在報導標題中稱，目前南北韓皆計畫發射火箭和衛星，因此韓半島（朝鮮半島）的太空競賽升溫。南韓科學技術情報通信部和韓國航空宇宙研究院確定火箭世界號（又稱寰宇號，누리호，KSLV-II）的發射時間為本月25至31日，火箭發射後的飛行時間預計為18分58秒。

至於北韓先前則透過黨務機關報《勞動新聞》表示，該國最高領導人金正恩16日帶著寶貝女兒金主愛親自督導「軍事偵察衛星1號」發射前的準備工作，確認已完成將偵查間諜衛星搭載至發射體（火箭）的準備工作，並批准委員會未來的行動計畫。

▲北韓西海衛星發射場去年11月（左）、今年5月16日（右）衛星照片相比，可以發現擴建新的發射台。（圖／翻攝自Planet Labs）

從美國私人衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）所拍攝的衛星照來看，北韓很有可能在平安北道鐵山郡東倉里的溪海衛星發射場擴建火箭發射台，去年11月的衛星照和今年5月16日的衛星照相比，同一位置多出了長140公尺、寬40公尺的長方形發射台，22日的相片中更多出了數台大型起重機，顯示工程正加快速度進行。

根據聯合國安理會針對北韓祭出的制裁案，北韓不得發射軍事偵察衛星，然而北韓卻依舊聲稱有權展開民用太空計畫，持續擴建西海衛星發射場的發射台，且金正恩還公開視察軍事偵察衛星1號的事前準備工作，甚至平壤當局仍未依照規定向國際機關通報衛星的發射計畫。

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

美國康乃爾大學軍事歷史學家席布萊（David Silbey）表示，「南北韓在宇宙航太領域上展開競爭。不過我們非常擔憂，一旦北韓成功發射該衛星，可能會迅速推動平壤當局的核武計畫，因為衛星的主要用途是提升核武器瞄準的精確度，若北韓擁有如此高端的能力，我們有必要感到緊張。」

其他美國軍事專家和合作夥伴也警告，北韓宇宙航太技術的成長，可能會被用於推進發展彈道飛彈技術。