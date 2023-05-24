音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

▲臺北政府衛生局委託臺北榮總經營管理「稻香日照中心」開幕。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

臺北政府衛生局委託臺北榮總經營管理「稻香日照中心」，首開國內日照機構音樂治療先河，特別開設「稻香樂齡音樂學堂」，國際鋼琴天后陳毓襄鋼琴家今（24）日進行首次公益示範教學，希望透過手指的律動、聲音的節奏、樂曲的渲染，讓長者們在鋼琴中復健與學習，增加互動機會，延緩失智、失能，進而改善生活品質。

「稻香樂齡音樂學堂」由臺北榮總陳威明院長及陽明交通大學簡莉盈教授促成，陳毓襄鋼琴家發起號召設立，結合台灣茱莉亞學院表演藝術協會蔡佩真理事長及東吳大學音樂系叢培娣系主任等音樂界同好，將於每週三上午為長者公益授課。

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陳威明院長感謝陳毓襄等鋼琴家們投身音樂療育，特別是「文茜的世界周報」協助募集鋼琴及電子琴17部，各界善心人士願意割愛相伴多年的樂器，後續並由功學社音樂中心協助現場調音，方能呈現最美好的樂聲，共同為社區長照盡一份力量。

▲國際鋼琴天后陳毓襄鋼琴家指導長者彈鋼琴。（圖／台北榮總提供）

臺北榮總高齡醫學中心林明憲主任表示，失智症會影響一個人的記憶、思考及與他人交流的能力，而認知功能逐漸退化為失智症的主要症狀。

音樂療育能促進失智長者的認知功能、肢體功能、心理安適，環境音樂治療能改善長者現實感與專注力，而團體音樂治療則可提供長者們社交互動的機會，適當地抒發情緒，減緩焦慮、壓力，改善憂鬱，轉換為正向的心情，在長者主動參與的過程中，也可提升其自我掌控感與成就感。

陳毓襄鋼琴家1993年以最年輕參賽者之姿拿下「波哥雷里奇大賽」首獎，2014年起受邀成為史坦威國際藝術家。臺灣即將步入超高齡社會，鋼琴家們以音樂發想，奉獻於社區日照中心的失智失能長輩，讓長照體系工作者獲得鼓舞，譜出溫暖人心的感動篇章。

▼首開日照機構音樂治療先河 「稻香樂齡音樂學堂」開幕。（圖／台北榮總提供）