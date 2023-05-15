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全台首座！北榮重粒子癌症治療中心啟用　躺4次無痛消融肝腫瘤

▲▼台北榮總重粒子癌症治療中心開幕 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳威明院長與參與臨床試驗的童先生合影。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

歷經4任院長、斥資45億元新台幣，台北榮總「重粒子癌症治療中心」今（15）日正式啟用。上午開幕儀式中，總統蔡英文、退輔會主委馮世寬、衛福部長薛瑞元與原能會張靜文主任委員、日本台灣交流協會泉裕泰代表、日本重粒子醫學之父辻井博彥教授等均出席參與，共同按下啟動柱，象徵我國癌症放射治療進入新紀元。

74歲的童先生因B肝合併輕微肝硬化，去年5月經電腦斷層檢查發現右肝有2.6公分腫瘤，雖可透過手術或熱射頻切除，但同時也收到重粒子臨床試驗邀請，經擲筊獲允後接受治療，1周內完成4次照射，除了皮膚表面有紅點外，並無其他不適，腫瘤也消融至今未再復發。

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台北榮總院長陳威明表示，總重粒子癌症治療中心於民國108年1月正式動工，109年6月建築及基座完工，創下15個月內完成建築物本體的紀錄，並與日本技術團隊無縫接軌，20個月內完成設備安裝驗證，興建過程中雖遭逢新冠疫情肆虐全球，但在台北榮總與所有工程與技術團隊的共同努力之下，克服一切困難，終能如實、如質峻工。

▲▼台北榮總重粒子癌症治療中心開幕 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲病患治療模擬。（圖／記者嚴云岑攝）

陳威明也提到，「重粒子中心營運後是承擔責任的開始」，台北榮總重粒子癌症治療中心是全世界第14座運轉中的重粒子中心，也東南亞首座重粒子治療中心，未來也有望承接國際病患。

台北榮總副院長李偉強表示，台北榮總重粒子癌症治療中心自110年6月30日啟動臨床收案，至今已累計12例病患，治療癌別分別為攝護腺癌、脊索瘤、胰臟癌、肝癌、肺癌與唾液腺癌。另有胰臟癌、頭頸癌、骨肉瘤等10類癌別也在適用範圍。

李偉強提到，質子治療的原理為通過同步加速器將碳離子加速到光速70%，另透過布拉格峰特性，將高強度能量集中到透過精準定位的腫瘤，達成腫瘤消融效果。由於重粒子重量為質子12倍，對癌細胞有強大破壞力，相較於質子與光子治療大幅縮短療程，從照射30次以上到12次以內，亦可治療對光子治療有抗性的腫瘤。

▲▼台北榮總重粒子癌症治療中心開幕 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲李偉強副院長說明童先生治療前後差異。（圖／記者嚴云岑攝）

童先生主治醫師、台北榮總重粒子放射腫瘤部賴宜君醫師表示，童先生去年發現肝細胞腫瘤時，原本建議手術切除或進行射頻灼燒術，但童先生考量治療風險未經同意，因評估身體狀態和腫瘤大小都符合治療標準，因此邀請加入臨床試驗，經過4次呼吸調控重粒子放射治療，右肝腫瘤已完全消失，體力及精神十分良好。

賴宜君提到，重粒子治療收案條件為腫瘤條件在5公分以下、未轉移的一、二期癌症，照射次數從4至16次不等，與傳統治療相比療程縮短1/3，但治療費用健保不給付，病人需自費，童先生4次療程要價近百萬，包括固定模具製作、模擬定位3D影像擷取、治療計畫與電腦運算作業、重粒子放射治療和治療後的追蹤。

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