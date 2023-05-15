▲不以營利為目的！北榮重粒子中心開幕，每年保留2％免費弱勢名額。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

斥資45億、歷時14年，國內首座「重粒子癌症治療中心」今（15）日於台北榮總正式啟用。台北榮總院長陳威明表示，北榮重粒子中心為世界第14座運轉中的重粒子中心，也是東南亞第一座，雖然每年維護費近上億，但北榮重粒子中心不以營利為目的，每年將保留2%免費名額給弱勢病患。

台北榮總上午舉行「重粒子癌症治療中心」開幕儀式，蔡英文總統親自出席視導。蔡英文表示，癌症長期位居國人十大死因之首，影響國人健康甚鉅，台北榮總重粒子癌症治療中心，完成臺灣放射腫瘤治療「最後一塊拼圖」，再寫臺灣放射治癌的新歷史，感謝臺北榮總團隊及所有幕前、幕後英雄的努力，讓全世界再次看見臺灣。

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台北榮總院長陳威明也表示，臺北榮總重粒子癌症治療中心於民國108年1月正式動工，109年6月建築及基座完工，創下15個月內完成建築物本體的紀錄，並與日本技術團隊無縫接軌，20個月內完成設備安裝驗證。

▲北榮重粒子中心加速器。（圖／記者嚴云岑攝）

在日本輸出海外重粒子設備中，臺北榮總重粒子癌症治療中心最快開始治療病人，也是全世界第14座運轉中的重粒子中心，今天也是台日醫療合作的新里程碑。

台北榮總重粒子放射腫瘤部主治醫師賴宜君也提到，過去東亞只有日本能執行重粒子治療，已故長榮集團創辦人張榮發2009年驗出3公分的肝腫瘤，就是飛往日本大阪進行重粒子照射，由於肝癌復發率高，但目前研究顯示，肝癌患者治療3年內，有9成的機率能獲得控制。

74歲的童先生因B肝合併輕微肝硬化，去年5月經電腦斷層檢查發現右肝有2.6公分腫瘤，雖可透過手術或熱射頻切除，但同時也收到重粒子臨床試驗邀請，經擲筊獲允後接受治療。他回憶治療過程，「免吃藥、吃苦、沒有疤痕，吸氣、憋氣就可以完成。」1周內完成4次照射，除了皮膚表面有紅點外，並無其他不適，腫瘤也消融至今未再復發。

▲台北榮總重粒子中心病患準備室一隅。（圖／記者嚴云岑攝）



台北榮總副院長李偉強提到，重粒子中心一年維護成本高達2億，至少需收案500位病人才能達到損益兩平。今日已啟動患者治療，真正照射不到1分鐘，30分鐘就可走出治療間。目前重粒子治療對肺癌、肝癌、骨肉瘤、胰臟癌與頑固性腫瘤效果最好，患者通常不需住院，只要在門診就可完成治療。

陳威明最後表示，重粒子中心正式營運是承擔與責任的開始，臺北榮總肩負國家使命，不以營利為考量，會將治療的費用控制在最合理的程度，而且幫助弱勢是臺北榮總必須承擔的社會責任之一，每年將保留2%的容額，提供給最有需要的弱勢病人，讓他們也能得到最有效的治療。