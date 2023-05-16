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治癌不用飛日本！台灣首座重粒子中心在北榮　適用對象、費用一次看

▲▼台北榮總重粒子癌症治療中心開幕 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲治癌不用飛日本！台灣首座重粒子中心在北榮，適用對象、費用一次看。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

斥資45億、耗時14年的台北榮總重粒子中心終於開幕，共打造2間治療室，預計下半年全數啟用。醫師表示，重粒子加速到最高能量只需要1秒，由於能量極強，「誤差超過50微米，也就是半根頭髮的厚度都不行。」加速器也裝有防呆裝置，偵測到地震自動斷電，保障病人的安全。

台北榮總重粒子中心是全球第14座，也是台灣和東南亞第一座，其作用原理是利用同步加速器，將碳離子加速到光速的70%，再利用產生的輻射線破壞腫瘤DNA，從而達到治療效果。

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由於重粒子的重量是質子的12倍，對癌細胞破壞力更強，加上其布拉格峰特性，患者可以較少次數的療程，達到同樣的治療效果。但也由於高強度的破壞性，精準定位也成了治療前最大關卡，每位病患在治療前都會穿上量身訂做的模具，也會進行呼吸調控，確保肝臟、肺臟等器官隨呼吸上下移動時，碳離子也能精準打在腫瘤上。

▲▼台北榮總重粒子癌症治療中心開幕 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北榮總重粒子癌症治療中心。（圖／記者嚴云岑攝）

台北榮總副院長李偉強表示，重粒子癌症治療中心自110年6月30日啟動臨床收案，至今已累計12例病患，治療癌別分別為攝護腺癌、脊索瘤、胰臟癌、肝癌、肺癌與唾液腺癌。15日正式啟用後，腦瘤、頭頸癌、鼻咽癌、食道癌等13項癌症病患也可經醫師評估後接受治療。

參與重粒子臨床說案的童先生在開幕當日也現身分享治療經歷，74歲的他有B肝合併輕微肝硬化，去年5月經電腦斷層檢查發現右肝有2.6公分腫瘤，在醫師評估下1周內完成4次照射，除了皮膚表面有紅點外，並無其他不適。

童先生分享時中氣十足，更逗趣表示治療過程，「免吃藥、吃苦、沒有疤痕，吸氣、憋氣就可以完成。」去年8月完成治療後腫瘤完全消失，至今逾半年也未復發。

▲▼台北榮總重粒子癌症治療中心開幕 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲李偉強副院長分享童先生治療前後差異。（圖／記者嚴云岑攝）

「之後治療不用飛日本！」童醫師主治、台北榮總重粒子放射腫瘤部主治醫師賴宜君表示。在台北榮總重粒子中心啟用前，東亞只有日本能執行重粒子治療，已故長榮集團創辦人張榮發2009年驗出3公分的肝腫瘤，就是飛往日本大阪進行重粒子照射，現在已可把病患「留在台灣」。而目前研究顯示，肝癌患者治療3年內，有9成的機率能獲得控制。

「重粒子癌症治療中心正式營運是承擔與責任的開始。」台北榮總院長陳威明表示，台北榮總身為公立醫院，肩負國家使命，不以營利為考量，雖然治療未納入健保，但會訂出合理價格，減輕病人和家屬的負擔。而幫助弱勢也是台北榮總必須承擔的社會責任之一，每年將保留2%免費名額給弱勢病患。

台北榮總重粒子中心的成立，可謂完成台灣放射線治療的最後一塊拼圖，但先進技術每年維護費用也十分可觀。

李偉強補充，每年重粒子中心的維護費用為成本的7％、約2億元，至少需收案500人才能損益兩平。童先生接受4次重粒子肝癌治療，要價接近百萬元，依癌別不同最高須照射16次，「每次需躺半小時，真正照射時間只有1分鐘」，患者多可在門診接受治療，無需住院就直接返家。

▲▼ 北榮重粒子中心 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲重粒子治療中心同步加速器。（圖／記者嚴云岑攝）

重粒子治療Ｑ&Ａ

1. 適用於哪些癌症？
腦瘤、頭頸癌、鼻咽癌、食道癌、肺及縱隔腔癌、乳癌、肝膽胰及胃癌、大腸直腸癌、攝護腺腫瘤、婦癌、兒童癌症、皮膚癌及眼癌、骨肉瘤及肉瘤。

2. 所有期別都適用嗎？
否，較適合用於非轉移性的第一、二期癌。如肝癌腫瘤大小最多不超過3公分。

3. 費用包含哪些項目？
收費標準已於112年5月10日經臺北市衛生局審核通過，包括：固定模具製作、模擬定位3D影像擷取 （電腦斷層或是核磁共振） 、治療計畫與電腦運算作業、重粒子放射治療（不同癌症及大小有不同的照射次數與劑量，呼吸調控）、治療後的追蹤等。

4. 費用如何計算？
腫瘤大小、種類、深淺都會影響照射次數，進而影響治療費用，加上模具製作等固定成本，一般治療費用介於90萬至150萬元之間。

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