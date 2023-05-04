北榮安寧病房的秘密武器！治療犬「Oba」陪病患走最後一哩路

▲治療犬Oba與「大媽」劉曉菁護理師合影。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

「做安寧療護23年，沒想到有一隻狗讓我開啟斜槓人生。」台北榮總安寧病房護理師劉曉菁結婚後便想養一隻狗，但先生卻立下不能叫、不能咬、不能隨意大小便與不能離開視線等「四不」規定讓她卻步，沒想到於107年接下台灣導盲犬協會輔助治療犬的寄養任務，意外圓了當「毛媽」夢，更透過治療犬輔助，協助病患療癒善終。

5月12日國際護師節即將到來，台北榮總今（4）日召開記者會，邀請傑出護理師分享生命故事，全國第一隻安寧病房輔助治療犬Oba也陪著劉曉菁出席，分享陪伴病患的點滴。

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劉曉菁說，在台灣導盲犬協會的推動下，台北榮總大德病房於105年7月導入導盲犬轉職為輔助治療犬，並推動2周一次、每次2小時的互動。107年10月，時年2歲的Oba正式加入安寧團隊，由護理師劉曉菁、楊婉伶分別擔任「大媽」、「二媽」，每天帶Oba同行陪伴病患。

劉曉菁分享，狗的嗅覺靈敏，習慣以嗅吸方式探詢，但Oba個性卻十分穩定，就算遇到舌頭外露的頭頸癌患者，也只會靜靜地趴在身旁，甚至陪睡了整整2小時，讓患者女兒都吃醋喊，「媽媽，我要躺床上陪你都不要，你卻要Oba陪。」而當陪伴的病患過世，Oba也與安寧團隊一起低頭鞠躬送行，讓家屬大為感動。

目前Oba已成了劉曉菁的行影不離的家人，假日或放假時也會陪伴她到各地演講，跑遍全國多家長照機構、安寧病房，讓不少民眾對服務於安寧團隊的輔助治療犬隊安寧團隊助益。今年宜蘭陽大附醫、羅東聖母醫院也開始與台灣導盲犬協會合作，培訓團隊成員成為合格寄養家庭，服務更多病患。

今日記者會除了Oba之外，另有安寧共照師黃茱楹與神經外科加護病房劉雅芬護理長分享照護經驗，兩人都在新冠疫情期間透過視訊與科技輔助，陪病患走過最後一哩路，分別獲得第十二屆南丁格爾獎與第十二屆優秀器官勸募人員肯定。

▲▼Oba有專屬的名牌與背心。（圖／記者嚴云岑攝）