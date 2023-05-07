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2023桃園市議長盃慢速壘球錦標賽開幕　79隊1500位選手參賽

▲2023桃園市議長盃慢速壘球賽開幕

▲市長張善政出席2023桃園市議長盃慢速壘球賽開幕。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園市議長盃慢速壘球錦標賽」7日於中壢區中平棒壘球場舉行開幕式，賽事期間為4月30日起至6月4日，連續6個週末於桃園市中平、八德、觀音等慢速壘球場地熱烈開打，賽事報名相當踴躍，共計79隊組隊參與、超過1,500位選手參賽競技，精彩可期。

出席開幕式活動的市長張善政表示，，球友們在喜愛的棒壘球場上揮灑汗水，盡情享受比賽可能比場上勝負更加重要。市府致力於培養優質運動風氣、促進市民健康，其中慢壘球及棒球皆為提倡的重點項目，感謝桃園市龍馬棒壘球協會精心主辦議長盃慢速壘球錦標賽，每年把比賽越辦越好，期盼未來賽事規模持續擴大，市府也會積極協助，一起將棒壘球運動打造為桃園的招牌運動。

▲2023桃園市議長盃慢速壘球賽開幕

市議員暨桃園市龍馬棒壘球協會理事長黃敬平表示，本屆比賽共分為7組，集結79隊以球會友，相信所有選手在賽事期間一定會全力以赴、打出最精彩的內容，也希望大家全心享受比賽過程。黃理事長特別感謝各領隊、球友、裁判、志工等夥伴的同心協力，以及市府的全力協助，期盼透過賽事推廣棒壘球精神，並預祝本次比賽圓滿成功。

▲2023桃園市議長盃慢速壘球賽開幕

包括立法委員呂玉玲、市議員暨桃園市龍馬棒壘球協會理事長黃敬平、市議員陳韋曄、市府體育局長許彥輝、中壢區長李日強、桃園市慢速壘球委員會主委郭雲輝等皆一同出席。

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