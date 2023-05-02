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桃園立委第5選區藍營3人角逐　市黨部將以民調決定提名人選

▲國民黨桃園市第五選區立委提名作業，現任立委呂玉玲主打「新世代女力」，籲請鄉親唯一支持。（圖／翻攝自呂玉玲臉書）

▲國民黨桃園市第五選區立委提名作業，現任立委呂玉玲主打「新世代女力」，籲請鄉親唯一支持。（圖／翻攝自呂玉玲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市第五選區立委提名作業，因有包括現任立委呂玉玲尋求連任，現任市議員舒翠玲與黃敬平也決定爭取立委選舉提名，市黨部今（2）日召開協調會，3位登記參選人均出席，市黨主委黃敏恭指出，市黨部經過協調後，3位候選人均同意團結贏得勝選為首要目標，決議由黨部辦理內部民調，由民調支持度最高者提名參選，黨部決定於5月28、29、30連續3天舉辦民調，決定提名人選。

▲國民黨桃園市第五選區立委提名作業，現任市議員黃敬平努力在街頭向鄉親懇請支持。（圖／翻攝自黃敬平臉書）

▲國民黨桃園市第五選區立委提名作業，現任市議員黃敬平努力在街頭向鄉親懇請支持。（圖／翻攝自黃敬平臉書）

國民黨桃園市黨部今天上午在市黨部召開立委選舉桃園市第五選區登記同志協調會，由市黨部主委黃敏恭、黃國園部主委蔡忠誠主持，3位登記同志呂玉玲委員、舒翠玲議員及黃敬平議員均出席。

▲國民黨桃園市第五選區立委提名作業，現任市議員舒翠玲籲請鄉親支持。（圖／翻攝自舒翠玲臉書）

▲國民黨桃園市第五選區立委提名作業，現任市議員舒翠玲籲請鄉親支持。（圖／翻攝自舒翠玲臉書）

據指出，協調過程中，3人均表示當仁不讓決心，但過程尚稱和諧，3位登記參選人也展現君子之風，同意團結贏得勝選為首要目標，會中決議由黨部辦理內部民調，由民調支持度最高者為提名參選人。

市黨部強調，預計本月28日至30日舉行3天電話民調，並於5月31日上午10時於市黨部公布民調結果。市黨部也表示，近日有媒體公布之國民黨第5選區參考民調數據，並非由市黨部所發布，外界請勿以訛傳訛，相關數據將以今天協調會決定委託之民調公司調查結果為提名依據。

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