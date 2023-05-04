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桃園南區行政中心設置地點黃敬平提建議　張善政：很好的選項

▲桃園南區行政中心設置地點黃敬平提建議

▲桃園南區行政中心設置地點黃敬平提建議。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平4日於市政總質詢中，關心平鎮高中南側農業區整體開發計畫進度，並建議可利用該地公有機關用地及交通便利的條件，與都市計畫密切縫合，規劃成立南區行政中心，兼具第二行政辦公室、民政、戶政、醫療等綜合行政功能，達到便民服務，也可節省另覓土地興建行政中心的行政成本。

市長張善政表示，該地興建綜合型行政大樓是很好的選項。都發局長江南志指出，該案109年12月21日經本市都委會審議通過，但因地主對配地比例及公設劃設內容持不同意見而暫停推動，近期有地主反映有開發需求，市府將盤點所需的大型公共設施及整體開發計畫資源，重新評估檢討。

另外，黃敬平也提出調整民力組織津貼建議表示，各區里鄰長、義警、義消、義交、民防、守望相助、環保志工等民力組織津貼已逾8年未調整，建議市府應隨水電、物價及通貨膨脹等因素通盤檢討，酌增經費。張善政表示，將視預算分配進行通盤檢討。

黃議員談到，鐵路地下化工程範圍用地及沿線兩側公共設施用地整體規劃設計為騰空路廊，將使用到豐釀社區土地，但當地居民反對徵收，建議市府聽取居民意見，就現況進行滾動式調整。

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