棒打「超商浩克」引執法過當爭議　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

▲桃園市朱姓男子20日大鬧超商還毆打2員警，被辣椒水噴灑後制伏負傷在地。王姓員警事後持棍毆打朱男，22日被中壢警方依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。（資料照／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

朱姓男子上週六（20）日上午在因情緒失控在中壢區大鬧超商，中壢警分局2員警到場勸導時發生爭執，本身是健美教練的朱男不知何故爆打2員警，員警以辣椒水噴灑制服，雙方都掛彩受傷，有網友PO出員警以警棍痛打朱男影片，引發網友兩極看法；中壢警方除將朱男依妨害公務、毀損與傷害罪嫌移送桃檢偵辦外，更罕見祭出重罰，包括分局長唐嘉仁在內都被追究記過、申誡等行政處分，當事人王姓員警22日被依傷害罪嫌函送偵辦。

朱姓健身教練上週六上午到中壢區長沙街某超商購物時，突然情緒失控搗毀商品，超商店員通報警方協助處理，中壢警分局2名員警到場處理，勸導朱男離去時，不知何故，朱男突然情緒失控，對2名員警爆打，2員警負傷下噴灑辣椒水，合力制伏朱男。

▲王姓員警頭部等處被打得傷痕累累。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

但後來有網友PO出一段影片，王姓員警對坐在超商門口地上的朱男以警棍痛打十餘下，朱男哀號聲引發網友一片撻伐，質疑警方不應對已無還手之力的朱男痛打，質疑執法過當；但另有網友認為朱男先前痛打員警，造成員警腦震盪等傷勢，是員警動手主因，網友看法兩極，多名律師與警界人士也紛紛發表意見，在網路上互噴口水。

中壢警方當天將朱姓男子依傷害、妨害公務與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦，朱男當晚以5萬元交保；有關員警究責追究相關行政責任，王姓員警執行職務過當行為不當記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周人員責任。此外，王姓員警被依傷害罪嫌已於昨天函送桃檢偵辦。