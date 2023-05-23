　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

棒打「超商浩克」引執法過當爭議　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

▲桃園市朱姓男子上週六（20）日上午大鬧超商，還毆打2員警最後被辣椒水噴灑後制伏負傷在地，其中王姓員警昨（22）日被中壢警方依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。（資料照／翻攝自臉書《我是中壢人》）

▲桃園市朱姓男子20日大鬧超商還毆打2員警，被辣椒水噴灑後制伏負傷在地。王姓員警事後持棍毆打朱男，22日被中壢警方依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。（資料照／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

朱姓男子上週六（20）日上午在因情緒失控在中壢區大鬧超商，中壢警分局2員警到場勸導時發生爭執，本身是健美教練的朱男不知何故爆打2員警，員警以辣椒水噴灑制服，雙方都掛彩受傷，有網友PO出員警以警棍痛打朱男影片，引發網友兩極看法；中壢警方除將朱男依妨害公務、毀損與傷害罪嫌移送桃檢偵辦外，更罕見祭出重罰，包括分局長唐嘉仁在內都被追究記過、申誡等行政處分，當事人王姓員警22日被依傷害罪嫌函送偵辦。

朱姓健身教練上週六上午到中壢區長沙街某超商購物時，突然情緒失控搗毀商品，超商店員通報警方協助處理，中壢警分局2名員警到場處理，勸導朱男離去時，不知何故，朱男突然情緒失控，對2名員警爆打，2員警負傷下噴灑辣椒水，合力制伏朱男。

▲桃園市朱姓男子上週六（20）日上午大鬧超商，還毆打2員警最後被辣椒水噴灑後制伏負傷在地，其中王姓員警頭部等處被打得傷痕累累。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲王姓員警頭部等處被打得傷痕累累。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

但後來有網友PO出一段影片，王姓員警對坐在超商門口地上的朱男以警棍痛打十餘下，朱男哀號聲引發網友一片撻伐，質疑警方不應對已無還手之力的朱男痛打，質疑執法過當；但另有網友認為朱男先前痛打員警，造成員警腦震盪等傷勢，是員警動手主因，網友看法兩極，多名律師與警界人士也紛紛發表意見，在網路上互噴口水。

中壢警方當天將朱姓男子依傷害、妨害公務與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦，朱男當晚以5萬元交保；有關員警究責追究相關行政責任，王姓員警執行職務過當行為不當記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周人員責任。此外，王姓員警被依傷害罪嫌已於昨天函送桃檢偵辦。

 【更多新聞】

半裸壯男超商發飆砸商品毆2警　「真人版浩克」竟是健美職業選手

「棒打浩克」員警遭法辦　同僚叫屈：有本事才能在中壢分局待5年

赴泰國遊玩入境夾帶6kg海洛因　海關查出在腰間、大腿夾藏下場曝！

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／張育成好消息！　最快上場時間曝光
女看護遭「灌水毆打、逼半裸餵食」　惡雇主下場曝
5億高中生律師公開徵求「關鍵影片」！　3聲明要求測謊
男大生撞1700萬賓利「頭部重創開腦」！　最新傷況曝
進口蘋果檢出蠹蛾！　防檢局：即起暫停輸台
男大生撞賓利GT噴飛重傷！　維修費曝「恐破百萬」
獨／15萬股東注意！紀念品嚴重缺貨　公司致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗黑幫暴力討債「押偏遠山區痛毆」　9惡匪落網...警抄出槍彈毒

棒打「超商浩克」引執法過當爭議　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

投資CM100狠詐千萬！檢警追捕9騙徒4收押　查扣保時捷4名車

大雨遇停電！平鎮社區地下停車場水深及膝　6車慘泡水

5億高中生墜亡！律師3聲明要求測謊　徵求行車紀錄器查幾樓墜落

快訊／淡水民宅中午突竄火舌！屋主兒洗澡中嚇壞急逃命

男大生騎車撞1700萬賓利！頭部重創一度無心跳　開腦最新傷況曝

男大生騎車撞賓利GT！人躺ICU搶命中　車廠曝維修費恐破百萬

酒駕爸接北漂兒遇攔檢！全家聚餐不能缺席　他選拒測秒噴18萬

社團學長當眾摸胸！內向女被追問「交往」崩潰...遭侵犯多年了

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

苗栗黑幫暴力討債「押偏遠山區痛毆」　9惡匪落網...警抄出槍彈毒

棒打「超商浩克」引執法過當爭議　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

投資CM100狠詐千萬！檢警追捕9騙徒4收押　查扣保時捷4名車

大雨遇停電！平鎮社區地下停車場水深及膝　6車慘泡水

5億高中生墜亡！律師3聲明要求測謊　徵求行車紀錄器查幾樓墜落

快訊／淡水民宅中午突竄火舌！屋主兒洗澡中嚇壞急逃命

男大生騎車撞1700萬賓利！頭部重創一度無心跳　開腦最新傷況曝

男大生騎車撞賓利GT！人躺ICU搶命中　車廠曝維修費恐破百萬

酒駕爸接北漂兒遇攔檢！全家聚餐不能缺席　他選拒測秒噴18萬

社團學長當眾摸胸！內向女被追問「交往」崩潰...遭侵犯多年了

Selina懷孕5月搭星宇「飛機遭雷擊」！劇烈上下晃警示燈狂叫　崩潰嚇壞

抵制惡質建商　時力提修法加重職安累犯裁處

舒華替台粉爭取福利！(G)I-DLE台灣開唱實名制　最高票價可擊掌

安格斯12星座一周運勢5／22-5／28　巨蟹翻轉好運、天蠍桃花高峰期

張育成好消息！復健順利　紅襪教頭證實最快25日打復健賽

樂天桃猿愛PET趴到來！5月26日來桃園愛PET

苗栗黑幫暴力討債「押偏遠山區痛毆」　9惡匪落網...警抄出槍彈毒

王思佳陷假包疑雲　網紅CEO發聲相挺籲：用更多愛來看待這件事

嗑藥後24小時「性愛馬拉松」！他感染性休克　慘切除生殖器

im.B詐騙案藍綠都中箭　時代力量諷：互罵「一樣爛」轉移焦點

社會熱門新聞

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

生父：3兒誰先結婚就過戶給誰　害死5億高中生？

即／男大生騎車撞千萬賓利 　ICU搶救中

誰先結婚就過戶給誰！5億高中生疑「假結婚」慘沒命

高大成：5億高中生肛門沒有新舊傷痕　監視器拍下墜樓瞬間

還原飛龍瀑布奪命溯溪！隊伍前段4人被沖走

男子3小時獲利1600萬 匯款遇警才知已被詐上百萬

5億高中生配偶結束庭訊　被問「真的愛他嗎」反應曝

男大生騎車撞賓利GT命危　車廠曝維修費恐破百萬

更多熱門

相關新聞

「台版浩克」遭警爆打　犯防系教授：現場壓力過大

「台版浩克」遭警爆打　犯防系教授：現場壓力過大

桃園市28歲朱姓男子20日在超商失控砸東西，甚至還對到場處理的員警動粗，導致員警腦震盪，但後來警員竟持警棍毆打被辣椒水制伏的朱男，此舉也引起譁然；銘傳大學犯罪防治系主任章光明教授認為，從法絕對是警員失控，但如果是情緒的延伸導致，可能就是宣洩壓力的一種表現。

非洲鼓女師遭大外割案　警判刑未上訴已停職

非洲鼓女師遭大外割案　警判刑未上訴已停職

中壢警破百家樂賭場　張善政肯定警方掃黑決心

中壢警破百家樂賭場　張善政肯定警方掃黑決心

益生菌冒充毒咖啡包賣　當場被警識破

益生菌冒充毒咖啡包賣　當場被警識破

男街頭狂噴滅火器乾粉　外送哥揮手警告來車

男街頭狂噴滅火器乾粉　外送哥揮手警告來車

關鍵字：

台版浩克中壢警方王姓員警遭函送

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面