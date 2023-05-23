棍擊超商浩克被記2小過+法辦　基層警發動「治安消極日」聲援

▲桃園市中壢警分局2員警上週六處理朱姓健身教練大鬧超商案被記過與函送偵辦處分，基層員警擬發動消極抵制。（資料照／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局王姓等2名員警上週六（20）日上午處理朱姓健身教練大鬧超商案，過程中2人被爆打，王姓員警因涉及持警棍還擊朱男，事後遭到記過2次與依傷害罪嫌函送偵辦，中壢警方基層員警在臉書「靠北Police」發文，擬於6/1-6/4發動4天的「治安消極日」表達不滿；中壢警分局今天回應，對於網路各項言論均表示尊重，未來會更加精進相關執勤作為，所有幹部與同仁都是團結一心，未來將持續為中壢治安、交通與為民服務而努力。

中壢警分局基層員警在臉書《靠北POLICE》發文，將於6月1日零時起至4日24時，發起第一波「治安消極日」，以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」表達不滿。

PO文還指出，這4天中該簽的表、民眾報案都會如往常一樣處理，請轄內民眾不必擔心權益受損。我們的訴求很簡單，建起撤銷同事記過處分。會發起無作為的串連，主要就是「兄弟有難分長官不挺」，雖然目前人數不多，但希望認同的同仁「自行於上述時段發起即可」。

▲桃園市中壢警分局基層員警在臉書靠北POLICE發文，擬發動消極抵制。（圖／翻攝自臉書《靠北POLICE》）

發文還強調，中壢警分局是很團結的單位，幾乎沒上過靠北版，雖然不是該所同事，既然兄弟有難、長官不挺，那就不要怪我們態度消極不作為…希望認同的同仁「自行於上述時段發起即可」。

中壢警分局今天回應，有關網傳召集外勤同仁消極作為之文章，中壢分局對於網路之各項言論均表示尊重，針對外界對於本分局的鼓勵或指責，分局均表達感謝及虛心接受，未來會更加精進相關執勤作為，分局所有幹部與同仁都是團結一心，不會因為任何單一事件而受到打擊，也並不會因此而士氣低落，每一位同仁都會持續為中壢的治安、交通及為民服務而努力，各級幹部也會時時刻刻關心每一個員警的身心狀態，並盡心盡力的照顧每一位員警。

中壢分局強調，身為中壢分局一分子，仍會積極維護中壢治安，勇於任事。對於犯罪預防、交通疏導、刑案偵處、打擊犯罪的決心，絕不會因為任何事情而受打擊。