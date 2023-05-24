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蔡英文批在野黨販賣戰爭恐懼　國民黨回擊：妳才免費放送亡國感

▲國民黨舉辦怒斥民進黨『戰爭必然論』，請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨舉辦怒斥民進黨『戰爭必然論』，請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面向2024總統大選，兩岸關係一向是各界關心重點，總統蔡英文則在520演說批在野黨不該為選舉「販賣戰爭恐懼」，對此國民黨今（24）日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』，請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會，痛批民進黨才是「免費放送戰爭恐懼」，藉此轉移內政失利焦點；呼籲下屆總統參選人賴清德加入國民黨，以和平來當作選戰主軸，不要再做戰爭的競爭，而是要做和平的競爭。

國民黨今天召開記者會，副秘書長李彥秀、立委李德維、革實院副院長何志勇出席，3人輪番砲轟民進黨販賣「亡國感」。何志勇表示，蔡英文從執政以來不斷「免費放送」亡國感，又是教召延長、又是恢復1年兵役，自己不斷販賣戰爭恐懼，卻又不准人民擔心。

何志勇也說，賴清德稱「備戰就是避戰」這是錯的，過去歷次世界大戰，各國都有備戰，但最後還是有戰爭。他直言，民進黨是備戰不避戰，而國民黨則是同時備戰也避戰，相信台灣人民看得很清楚，國民黨才是和平的選項

李彥秀表示，蔡英文去年引用前英國首相邱吉爾名言「戰爭跟屈辱之間，選擇屈辱還是要面對戰爭」，「這就是戰爭威脅跟戰爭必然論」。她痛批，民進黨老是用戰爭來轉移內政焦點，讓國人擔憂台海隨時戰爭的同時，卻要承受物價高漲、房價高漲等施政問題，「民進黨根本是戰爭販子的共犯結構」，這樣的作法有辦法取信於民嗎？

李彥秀接著說，現任中華民國副總統賴清德接著要選中華民國的總統，他過去自稱是「務實台獨工作者」，但現在為了選舉又改口「和平保台」。她因此反問，賴清德今年能不能再販賣亡國感，今年能否加入國民黨，以和平來當作選戰主軸，讓台灣人民選擇哪個候選人最能帶來和平？

李德維痛批，民進黨「一下戰爭、一下和平」的言論，變來變去讓人忍無可忍。他回憶，去年九合一大選投票前夕，聯電榮譽董事長曹興誠曾說「票投國民黨，台灣變刑場」，如今國民黨選舉大勝，台灣有變成刑場嗎？反觀前總統馬英九執政8年，兩岸和平出現曙光，當時有戰爭的恐懼嗎？需要把兵役延長1年嗎？

李德維強調，台灣人要的是和平而不是戰爭，但是民進黨卻用戰爭來恐嚇台灣人民，甚至於要因此出賣台灣人的和平。他也說，民進黨常說「台灣人不怕死、不怕難」，但要正告民進黨，台灣人這樣堅毅的精神不是要用在戰爭上面，民進黨不要誤導大家。最後，李德維呼籲民進黨，不要做戰爭的準備、不要做戰爭的競爭，而是要做和平的競爭，這才是全民之福。

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