　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

▲曾銘宗24日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗24日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨曝前幾天與台大前校長管中閔見面暢談2小時，被外界聯想是在徵詢副手，不過管則表示，「我沒有意願參與任何選舉」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（24日）表示，管中閔財經素養非常好，也是中華民國難得的人才，國民黨當然希望有機會能夠借重管的長才，一起來拚經濟。

侯友宜昨在臉書秀出與管中閔合照，並指出他前幾天拜訪管，請益國內外經濟情勢，也對當前青年面臨的就業、居住、高教等問題，交換了許多看法；侯說，兩小時的暢聊，充滿相談甚歡的喜悅。該篇臉書文發出後，外界聯想是否侯在徵詢副手，只是管中閔透過臉書說，「我沒有意願參與任何選舉, period. （總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣）」。

國民黨立法院黨團24日上午舉行「蔡政府執政7年～綠朝護航 詐騙橫行」記者會，會中媒體詢問，管中閔沒有參選打算，是否希望管加入藍營陣線？曾銘宗回應，管中閔在馬政府時代曾擔任過政務委員、國發會主委，後來也當台大校長，財經素養非常好，也是中華民國難得的人才，國民黨當然希望有機會能夠借重管的長才，一起來拚經濟，為中華民國的社會經濟發展做出更大貢獻。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《大學生》女星懷孕得知性別「倒地爆哭」！　整晚睡不好
LIVE／5億高中生之死「4聖筊」指兇手　婦仇者聯盟！4女堵
快訊／劉亞仁被上銬帶走了！
麥當勞「5大品項買1送1」！　雞塊、薯餅都有
大王具足蟲近親是海蟑螂！　真實口感曝光
高中少女求男大生學電影「灌精」！　他照做慘送法院
專家示警「瑪娃環流非常強」！　各地暴風圈侵襲機率曝
母問「當初生下妳是錯的嗎？」　心臟病女兒1句...醫師鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨續問侯友宜：九二共識一中原則　接受？不接受？

內湖環山路「17公尺1障礙物」如行人地獄　蔣萬安允諾改善

蔡英文批在野黨販賣戰爭恐懼　國民黨回擊：妳才免費放送亡國感

尊重民進黨擬徵召李正皓選永和　林德福：我長年很用心經營地方

3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁初選勝出將代表藍軍戰立委

月初拘提imB首腦到案　蔣萬安：對任何詐騙行為絕不寬貸

相挺鍾東錦！柯文哲：人家30年前做的事　否則不要有更生人協會

建港墘橋解決內科交通？　蔣萬安：積極整體評估

柯文哲聯合報民調拿22％　王世堅曝關鍵：是虛胖

「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

民進黨續問侯友宜：九二共識一中原則　接受？不接受？

內湖環山路「17公尺1障礙物」如行人地獄　蔣萬安允諾改善

蔡英文批在野黨販賣戰爭恐懼　國民黨回擊：妳才免費放送亡國感

尊重民進黨擬徵召李正皓選永和　林德福：我長年很用心經營地方

3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁初選勝出將代表藍軍戰立委

月初拘提imB首腦到案　蔣萬安：對任何詐騙行為絕不寬貸

相挺鍾東錦！柯文哲：人家30年前做的事　否則不要有更生人協會

建港墘橋解決內科交通？　蔣萬安：積極整體評估

柯文哲聯合報民調拿22％　王世堅曝關鍵：是虛胖

「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

民進黨續問侯友宜：九二共識一中原則　接受？不接受？

目睹爸媽放閃！　吃醋汪秒暴衝「大聲狂罵」氣炸：欺負單身狗

中共中央軍委提新要求：解放軍30餘個單位開始研究部隊分類管理工作

內湖環山路「17公尺1障礙物」如行人地獄　蔣萬安允諾改善

蔡英文批在野黨販賣戰爭恐懼　國民黨回擊：妳才免費放送亡國感

尊重民進黨擬徵召李正皓選永和　林德福：我長年很用心經營地方

3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁初選勝出將代表藍軍戰立委

她把「茄子丟進火鍋」結果太驚嚇！神操作讓張棋惠傻眼：第一次看到

試・開箱／Jisoo、車銀優都在拿白色球球太可愛！Dior老花設計養膚夠時髦

厭倦假裝互相喜歡？美媒曝綠軍掙扎內幕　格林轟布朗不挺隊友

政治熱門新聞

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

陳歐珀退選　郭正亮曝內幕：太大了

內湖人行道竟有146個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

打造正義人設！　侯友宜打貪擬恢復特偵組

密會郭台銘3小時　挺郭議長曝揭過程

快訊／管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

快訊／滿18歲同婚　不需經法定代理人同意

出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

綠推新北3刺客　吳崢、曾柏瑜、李正皓入列

賴清德競辦喊「不認識、扭曲事實」　徐巧芯反轟：有圖有真相！

更多熱門

相關新聞

柯文哲5天訪日行曝光

柯文哲5天訪日行曝光

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，繼4月出訪美國回來之後，6月4日要展開為期5天的訪日行程。民眾黨24日公布訪日公開行程內容，柯文哲預計當天早上抵達日本東京，晚上進行台僑晚會演講，此外也預計到日本國會拜會自民眾黨眾議員古屋圭司、木原稔，以及松下政經塾、日本國際問題研究所（JIIA智庫）等。

謝典林密會郭台銘3小時談藍初選　曾銘宗：他們見面聊聊非常正常

謝典林密會郭台銘3小時談藍初選　曾銘宗：他們見面聊聊非常正常

月底赴立院與藍委便當會　侯友宜盼集眾人力量讓國家進步

月底赴立院與藍委便當會　侯友宜盼集眾人力量讓國家進步

年輕人看侯友宜「像路人」　蔣萬安：侯市長非常親民

年輕人看侯友宜「像路人」　蔣萬安：侯市長非常親民

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

關鍵字：

曾銘宗國民黨管中閔侯友宜2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

正妹情侶慘死峇里島　男方母：兒曾向我求救

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面