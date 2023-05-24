「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

▲曾銘宗24日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨曝前幾天與台大前校長管中閔見面暢談2小時，被外界聯想是在徵詢副手，不過管則表示，「我沒有意願參與任何選舉」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（24日）表示，管中閔財經素養非常好，也是中華民國難得的人才，國民黨當然希望有機會能夠借重管的長才，一起來拚經濟。

侯友宜昨在臉書秀出與管中閔合照，並指出他前幾天拜訪管，請益國內外經濟情勢，也對當前青年面臨的就業、居住、高教等問題，交換了許多看法；侯說，兩小時的暢聊，充滿相談甚歡的喜悅。該篇臉書文發出後，外界聯想是否侯在徵詢副手，只是管中閔透過臉書說，「我沒有意願參與任何選舉, period. （總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣）」。

國民黨立法院黨團24日上午舉行「蔡政府執政7年～綠朝護航 詐騙橫行」記者會，會中媒體詢問，管中閔沒有參選打算，是否希望管加入藍營陣線？曾銘宗回應，管中閔在馬政府時代曾擔任過政務委員、國發會主委，後來也當台大校長，財經素養非常好，也是中華民國難得的人才，國民黨當然希望有機會能夠借重管的長才，一起來拚經濟，為中華民國的社會經濟發展做出更大貢獻。