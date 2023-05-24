▲曾銘宗24日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨在住處與「挺郭派」彰化縣市議會議長謝典林會談約3小時，事後謝透過臉書表示兩人談話內容涉及此次國民黨總統徵召。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（24日）表示，謝典林跟郭台銘是舊識，郭又剛從國外回來，兩個人見見面、聊一聊一些事情，他覺得非常正常。

郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名失利後，帶家人飛日本散心，並於21日回國，接著昨日與謝典林在其住處密會3小時；由於國民黨徵召落幕後，黑箱疑雲不斷，傳出挺郭派要角紛紛勸進郭獨立參選，因此此次郭與謝的會面格外引起注意。只是謝典林昨並未接受媒體訪問，僅透過臉書表示，「我們聊了很多，不諱言也有聊到這次初選過程中美好的回憶」，但基於朋友間的互信，不方便轉述太多。

國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，媒體詢問曾銘宗與黨團書記長、謝典林胞姊謝衣鳯怎麼看謝典林跟郭台銘見面會談3小時。曾銘宗表示，據他理解，謝典林有說國民黨已經確定徵召侯友宜，基本上會支持侯，而謝跟郭台銘是舊識，郭又剛從國外回來，兩個人見見面、聊一聊一些事情，他覺得非常正常。

謝衣鳯則說，如果大家想關注她個人家庭問題，這部分她們在公領域絕對不會說明，但從國民黨立委來看，她認為郭台銘就是傑出台灣企業，關心台灣經濟發展，所以郭與所有地方議長討論相關議題，她認為是一個正面發展，「我們可以共同來關心，未來台灣要怎麼樣子能夠進入國際？對於我們的國際貿易要怎麼樣做？我相信這對所有議長都會是一個好的協助，以及大家都可以有一個良性的互動」。

▼國民黨團「蔡政府執政7年～綠朝護航 詐騙橫行」記者會，藍委吳怡玎（左起）、 曾銘宗、謝衣鳯出席 。（圖／記者屠惠剛攝）