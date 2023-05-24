高中少女求男大生學電影「灌精」！他照做慘被送進法院

▲高中少女要求男子「灌精」，男方照做慘遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

高中少女小薇（化名）認識國立大學鍾姓學生，參加鍾男學校舉辦的冬令營後，2人過從甚密，鍾男要求少女幫他手淫；至於少女則要求鍾男模仿電影情節「灌精」。鍾男最後遭少女家長發現提告，灌精部分獲檢方不起訴；不過手淫部分一審判刑1年，上訴二審後，高院駁回上訴並宣告緩刑3年。

少女看到的電影情節，是2018年間的美國恐怖電影《人肉農場》，描述一對情侶在鄉間遭綁架，囚禁在農場，村民們都戴上動物頭套，將綁來的男子當成桌上的食物，綁來的女子則被當乳牛豢養。少女宣稱其中一幕「灌精」的場景，讓她印象深刻。

回到本案發生過程，少女滿16歲前在臉書上認識鍾男，而後在2020年間參加鍾男學校舉辦的理科冬令營，由於鍾男在此領域為佼佼者，教導少女不少專門知識，2人因此擦出火花。冬令營結束後幾個月，2人到摩鐵開房間，鍾男宣稱：「我教你、回答你這麼多問題，你要不要幫我打手槍？」，少女頗覺虧欠，兩度為鍾男解決。

不久少女滿16歲，2人仍多次開房間，這時已經多次發生關係，少女更提出「灌精」的場景的幻想，要求鍾男滿足她，鍾男因此照做。不過事後少女家長發現2人的關係，憤而提告，鍾男在少女16歲前的兩度手淫，遭檢方提起公訴；至於「灌精」部分因為少女已經滿16歲，檢方做出不起訴處分，甚至高檢署再議發回後，檢方仍做出不起訴處分而確定。

兩度手淫部分，一審法院認定鍾男有罪，判刑1年。案件上訴第二審，高等法院24日宣判，高院維持1年的刑度，但宣告緩刑3年的自新機會。全案可上訴。