「美胸皇后」劉伊心歡慶豪門婚　總裁老公逃漏稅遭判刑

▲林志隆（右）與劉伊心。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「美胸皇后」劉伊心日前才在台北市信義區酒吧歡慶結婚6周年，大24歲、著名飲料「老虎牙子」總裁林志隆特意安排泰國男團與嬌妻同歡。而林志隆2019年間涉嫌以不實發票協助老虎牙子逃漏稅48萬餘元，遭檢方起訴，一審判刑4月；案經上訴，高院二審23日駁回上訴，仍維持4個月刑度、得易科罰金12萬元。可上訴。

外傳林志隆身價高達數十億元，他多年前就風光迎娶女星戈偉如，2人育有一子，不過2人的婚姻僅維持4年就結束，2人的兒子現年也已經28歲。而現年38歲的劉伊心，過去曾以34D的魔鬼身材被封為「美胸皇后」，2人在6年前結婚，婚後隨即做人成功，產下一女。劉伊心、林志隆日前也歡慶結婚6周年。

林志隆家族從事藥廠生意，1991年以藥廠規格打造出全新的飲料品牌老虎牙子，很快在業界打響名號。他2019年間將名下的「有氧生活公司」賣給其他人，當年初他因未依主管機關臺北市政府通知的期限，辦妥董事、監察人改選及董事、監察人變更登記，被當然解任該公司董事長、董事。

不過他在當年5月間，以有氧生活公司大小章以及公司發票，開立銷售額964萬7,619元，銷項稅額48萬2,381元的發票一張，交給「老虎牙子」公司會計報帳，並申報扣抵稅額，讓老虎牙子公司逃漏營業稅額48萬2,381元。檢方偵查終結後，對林志隆依照「偽造文書罪」提起公訴。

一審法院將林志隆判刑4月，案經上訴，高等法院23日二審宣判，駁回上訴，維持4月、得易科罰金12萬元的刑度。本案可上訴。此外，林志隆當時賣出「有氧生活公司」時，有些過去的商業憑證並未交接清楚，新公司老闆控告林志隆涉嫌違反《商業會計法》無故毀損憑證罪；林志隆遭檢方偵辦時供稱，因為部分憑證在颱風淹水毀損，所以救不回來。檢方採信，對他做出不起訴處分。