▲第四波新冠升溫！醫：「首確族」比疫情谷底多3倍，年輕黑數恐更多。（圖／咳嗽資料照／記者陳俊宏攝）

記者嚴云岑／台北報導

第四波新冠疫情升溫！醫師表示，根據診間觀察，這波疫情「首確族」佔多數，診所每日申報的U071醫令碼（首次確診代碼） 比起今年3月底疫情谷底時多3倍，但許多年輕人有症狀卻怕請假影響生計未篩檢，真正確診數恐比3倍還要多。

疾病管制署今（23）日公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案(併發症)，創3月輕症免通報新制統計以來新高，疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例。目前已經進入第四波，根據疫情中心預測到6月下旬才會達高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

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中華民國基層醫療協會秘書長、開業醫師羅源彰受訪時表示，根據診間觀察，此波疫情嚴重度雖比去年低，但卻有不少年輕人淪陷，且不少人都是第一次確診，推估與NPI三寶「口罩、社交距離、勤洗手」全數解除有關。

羅源彰表示，此波新冠疫情主要症狀依然為發燒、深咳與倦怠，「但筋骨痠痛者比第三波來的明顯」。不過因確診者多為年輕人，恢復力較好，因此回診率也偏低。除此之外，自上週以來口服藥物開立數量也有顯著增加，顯示不僅年輕人，高齡或高風險族群確診數也在攀升。

「現在唯一的預防措施就是打疫苗。」羅源彰提到，口罩令鬆綁後，現在捷運上只有一半的人願意戴口罩，而現在社區流行的不只新冠，還有流感與人類間質肺炎，如果擔心的話依然可以在通勤時自行做好防疫措施，以免病毒找上身。