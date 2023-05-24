新北4個月刑案逾萬件全國最高　綠憂治安不安：侯友宜傲慢擺爛

▲新北市長侯友宜接受媒體聯訪打出治安牌。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜24日稍早受訪表示「治安是我的專業」，不過，民進黨發言人張志豪批評，新北前陣子連續爆發包括51槍等重大槍擊事件，「治安不安」是市民心中的痛，主要原因就是侯荒廢市政，現在為了選總統，竟然誇口治安是自己的專業，根本是把治安當作遮羞布，非常離譜。

張志豪表示，民進黨強力呼籲，侯友宜在未辭市長前，請專心市政並坦然面對議會的監督，尤其應該針對治安做專案報告並接受議員的質詢，切勿一再阻擋，否則侯友宜的傲慢擺爛只凸顯自己的心虛。

張志豪指出，新北治安不安，市民不安，數字證明一切。新北市連續兩個月刑案累計發生數全國最高：2023年1月至3月新北市刑案發生總數為7679件，為全國最多。今年1月至4月新北市刑案發生總數為10638件，為全國縣市發生案件數最多，跟新北市自己比，也比去年同期2022年1到4月增長11.34%。此外，《遠見》調查顯示，侯友宜當市長執政後，新北市的治安從2020年第9名降到2022年第17名。侯市長不思檢討改進，還成天誇口治安是自己的專業。

張志豪強調，侯友宜2018年擔任市長以來，成為新聞焦點的槍擊砍人重大案件就近30件，其中為了1萬元、3萬元的金錢糾紛就槍擊，顯見新北市已淪為「慶記之都」，怎不令市民擔憂，一切主因就是侯友宜落跑市長荒廢市政，造成「治安不平，人民不安」，侯友宜已經背棄競選連任市長的承諾，安居樂業一場空。