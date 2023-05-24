快訊／時代力量提名邱顯智參選竹市立委　「我會是市民最好選擇」

▲▼立法委員邱顯智。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選進入倒數階段，時代力量今（24日）公布第一波區域立委提名名單，現任不分區立委邱顯智挑戰新竹市區域立委，邱顯智表示，這是他第二次參選竹市區域立委，上次遺憾落選，但也得到3萬6千張選票。相較鄭正鈐跟民進黨候選人，最能跟市民站在一起的自己，是新竹市民最好的選擇。

王婉諭表示，時代力量剛創黨時，邱顯智就和國民黨鄭正鈐跟民進黨柯建銘選過，證明第三勢力可以和藍綠兩黨分庭抗禮，邱在新竹深耕，更成立時代力量第一個地方黨部，2018年地方選戰拚出不錯成績，更讓三位市議員在2022年成功連任，邱也是推動交通改革跟居住正義的第一名立委。

邱顯智指出，2016年的敗選當然非常難過，但也對新竹充滿感恩，無權無勢的小黨，可以得到3萬6千張選票。他也細數自己的地方服務經驗，以及在立院推動交通、居住正義等政策。

邱顯智回憶，這些年來在新竹協助處理的多起案件，都讓他持續和新竹建立許多深刻的連結，2017年，homebox 普萊利的工會不堪資方欺壓，因而發動罷工，沒想到新竹市警方違法逮捕普來利罷工女工，甚至移送新竹地檢，當時他和幾位義務律師，陪著工人們在地檢署開庭到深夜，最後檢察官向女工道歉，表示會加強警察的勞動法常識。

邱顯智提到，過去新竹曾發生民眾騎著機車，撞上路邊違停卸貨的物流車，造成一死一傷的悲劇。這起事件讓他發現超商物流車的違停亂象，因此和時力新竹市的三名議員合作，提案要求市府增加新竹市的超商停車格，同時協調經濟部商業司，去協調管理四大超商，防止更多悲劇的發生。

邱顯智回想，還有一次接到一位傷心欲絕的爸爸的陳情，他在香山就讀國小的孩子，放學回家途中，被貨車從後方撞上，昏迷不醒。因為這起案件，邱顯智開始推動新竹市各大大小小學校的通學步道改善，會同新竹市政府，逐一體檢會勘校園週邊的通學步道，，也把中央的資源帶來新竹，把校園週邊的交通安全，一個一個做好。

邱顯智表示，進到國會以後，交通改革、居住正義一直是自己關注的首要目標，因為一個安全的道路環境、一個穩定的居住空間，是每一個新竹市民、每一個台灣人民都需要的。只要把一個路口設計好，行穿線後退、增設行人庇護島、把貨車的防捲入裝置再放低一點，或許就能挽救幾個生命，阻止幾個悲劇，讓一些人不必為了親人的意外流淚哭泣，白髮人送黑髮人，彼此就不必在殯儀館相遇。

邱顯智表示，近期發生工安意外，不少候選人因為背後建商噤聲，但自己絕對會站出來，相較鄭正鈐跟民進黨候選人，最能跟市民站在一起的我，是新竹市民最好的選擇。

至於何時公布其他立委提名名單，王婉諭表示，第二波提名近期就會公布，敬請期待。