賴清德競辦喊「不認識、扭曲事實」　徐巧芯反轟：有圖有真相！

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨前中執委郭再欽先前捲入台南88槍擊案、學甲爐渣案以及正副議長賄選案，台北市議員徐巧芯22日貼出民進黨總統參選人賴清德與郭再欽同桌吃飯的照片，質疑「賴清德不認識郭再欽？」而賴清德競選團隊發言人陳世凱則痛批「又在臉書上移花接木、扭曲事實，賴清德與郭再欽並不認識」，引發徐巧芯不滿反轟「有圖有真相，哪來的移花接木？」

徐巧芯先前指控，賴清德擔任台南市長期間，郭再欽擔任負責人與董事的兩家公司「明祥馨」、「立德馨」污染台南，僅遭簡單裁罰，未勒令停業，並貼出賴清德與郭再欽同桌吃飯的照片，引發熱議。對於指控，陳世凱回嗆，徐巧芯烏賊戰，惡意合成造謠、背離事實，批評連基本事實查證都不會，整天只會造謠抹黑，強調「賴清德與郭再欽並不認識。」

對此，徐巧芯24日痛批，賴清德陣營的回應只證明了，郭再欽就是在他擔任市長任內越來越大尾的，他當市長的時候根本沒有能力管住如此離譜污染台南的業者。賴清德說他2015年就處理了，但事實上「明祥馨」公司後來變成了「立祥馨」公司，仍然在農地裡掩埋爐渣。

徐巧芯補充，2019年經里長具名檢舉，歷經三年，2022年12月台南地檢署才認定明祥馨公司因為違法填埋爐碴廢棄物，不法獲利高達21.6億多元，並依違反《廢清法》等罪嫌，對負責人郭再欽及其他被告共8人提起公訴。

徐巧芯說，這個結果說明了，賴清德蒼白無力的「管理」，郭再欽不只不怕，還讓他繼續成長，坐大以後又涉入了正副議長賄選、台南光電等案。她強調，就連現任台南市長黃偉哲也都把責任推給賴清德，曾說過爐渣案「不是發生在我任內」，賴清德還有什麼好說？

「賴清德與郭再欽曾同桌吃飯是事實，有圖有真相，哪裡來的移花接木？是懂不懂這個成語的意思嗎？」徐巧芯表示，她說的一切都是事實，並且附上證據，真正黑心的是傾倒爐渣污染台灣的郭再欽等人，以及放縱此事的政客。