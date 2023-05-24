揭陳歐珀喊「去檢調告發」內幕！　藍議員：應提告黃國昌自證清白

▲陳歐珀退選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委陳歐珀遭前時力立委黃國昌指控涉入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，隨後宣布退選，並請黃國昌到檢調單位告發，還他清白。不過，國民黨桃園市議員牛煦庭24日分析，陳歐珀叫黃國昌告發他，是因為黃若告發陳，陳就能以偵查不公開為由，拒絕回答任何與案件有關問題，直言「陳歐珀要證明自己的清白，應該是要去法院提告黃國昌。」

黃國昌近日爆料陳歐珀曾使用詐騙民眾投資逾25億的川晟集團主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）的宜蘭羅東大樓作為競選總部，其保母車也登記在曾耀鋒公司名下。日前再度指控，2020年6月12日交通委員會安排到宜蘭考察，當天也正是曾耀鋒五結豪宅招待所的「入厝日」，當天考察結束後，陳歐珀就夥同官員與商人到曾耀鋒的豪宅招待所開趴。

對此，陳22日受訪氣憤地說，這種擠牙膏的方式，讓很多人都很無辜，如果民意代表參加正常交誼活動都不行，民意代表可以做什麼？他認為，相關說明都已經很清楚了，至於其他指控，請黃國昌或任何人趕快到檢調單位告發，相關問題他沒有辦法解釋，每天這樣浪費大家的媒體資源，真的不好意思。

牛煦庭分析，陳歐珀喊話黃國昌「盡快告發」的原因是，若黃國昌告發陳，陳就能以偵查不公開為由，拒絕回答任何與案件有關問題。他表示，陳歐珀若是要證明自己的清白，應該是要去法院提告黃國昌，若黃國昌爆料是假的，陳歐珀就會勝訴；反之，若黃國昌爆料為真，陳歐珀就會在法院留下敗訴的紀錄，被法院認證與詐騙集團有掛勾。

牛煦庭指出，陳歐珀仗著民進黨執政的關係，認為就算真的被告發，法院也不敢輕易起訴，即使最後被起訴，等到判決下來2024大選早就選完，為了民進黨的大局著想，犧牲一點無妨，國家機器在手，安排什麼官位都有。他質疑，「陳歐珀一再說謊欺騙社會，龜縮起來不敢面對問題，政治人物最基本的誠信都沒有，還要繼續厚著臉皮當立委嗎？」