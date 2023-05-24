正妹情侶「全裸浴血」慘死峇里島　男方母：兒曾向我求救！打臉警

▲峇里島洲際酒店兩名中國旅客死亡。（圖／翻攝推特）



文／CTWANT

印尼峇里島金巴蘭（Jimbaran）的五星級洲際酒店，5月1日發生一起離奇命案，一對年輕陸籍男女被發現渾身是血，全身赤裸雙雙陳屍在浴缸及走廊中。印尼警方調查後研判，恐是男方殺害女方後再自殺，但如今男方母親發聲，表示男死者生前曾向她求救，甚至收到了來自當地的威脅。

22歲程姓陸籍女子當時被發現全身赤裸，仰躺在浴缸內明顯死亡，而李姓男子則未穿任何衣物，滿身鮮血倒臥在走廊上身亡，經法醫勘驗遺體了解，程女除了頸部勒傷、額頭瘀青之外，鼻子、嘴裡和呼吸道中均發現泡沫，內臟器官調查顯示，死者生前曾出現窒息或缺氧跡象。

▲陸網盛傳情侶檔是因為虛擬貨幣生意遭到謀殺。（圖／翻攝推特）

李姓男子的勘驗結果則顯示，遺體布滿20多道傷口，包含頸部左右兩側、左胸、手腕等，多處傷口是典型的自殘切割傷，而死因則是頸部受到劇烈暴力，導致左右頸部被切斷，失血過多死亡，印尼警方於是認定男子是先謀殺女方後，再輕生結束生命。不過飯店櫃檯就表示，該男子入住時手臂已有受傷，監視器畫面也有拍到他全身鮮血爬出求救，也讓外界質疑案情不單純。

▲女死者倒臥浴缸。（圖／翻攝椒點）

陸媒《紅星新聞》就訪問到李姓死者的媽媽，她沒有到峇里島認屍，透露原因是她曾接到來自遠方（當地）的威脅，甚至她表示她不認為兒子會殺害女友，更表示接收過孩子的求救信號，並向警方反映，對印尼警方不滿不可能有殺害女友的狀況，認為兩人是被謀殺。

對於陸網盛傳兩人是因為幣圈（虛擬貨幣）生意遭到謀殺，程男母親也表示，她對兒子做幣圈的生意不瞭解，只知道是金融相關行業，也知道靠著工作買了車和房，甚至有打算和女友結婚，因此更加不認為會是先殺害女友後輕生的狀況。

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