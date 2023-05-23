「3生肖」要轉運了！下半年財運大爆發　一路旺到年底

▲生肖馬、猴、兔下半年貴人相伴，財氣福氣也跟著來。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

好像才剛放完假，不知不覺就要過完2023的上半年了，你是否感覺運勢仍平平呢？現在《搜狐》的運勢專欄點名了3個生肖，分別是馬、猴、兔，預告其下半年即將轉運，有望遇貴人相助，即使遇到挫折也能順利度過難關，財運也跟著好運一同報到，一路旺到年底。

生肖馬

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生肖馬的朋友思維敏捷，做事認真且善於賺錢，在事業方面擁有不錯的貴人運，進入下半年後，他們的運勢有望再增強，用自己不斷積累的努力和信心，審時度勢、嚴陣以待，定會迎來更多的機會。並且，保持耐心、多去溝通，也可能收穫更多，利於升職加薪。

生肖猴

生肖屬猴的人頭腦精明，擁有良好的人際關係，而較好的人緣也將迎來更旺的財氣。下半年的事業方面大吉，是為上上籤，一切將變得更加順利，運氣也會更好，加上命宮中有吉星入住，只要好好發揮優勢，事業順遂，福氣會自己進門，財氣也將跟著回家。

生肖兔

生肖兔屬於聰明能幹的類型，有特別的悟性，善於處理人際關係，能夠憑藉個人的努力找到商機。除了做事努力，就算遇到阻礙也不要氣餒，進到下半年後，事業將逐漸穩定，好消息也會變多，得到更多貴人的聯繫和支持，事業、財富都更上一層樓。

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