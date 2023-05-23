相愛相殺「4對星座CP」離不開！金牛＋天蠍互虐　愛愛就能平息紛爭

▲情侶平時相處模式就是相愛相殺、越吵越甜蜜嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶相處模式百百種，有些戀人彼此暖心呵護，但也有人是相愛相殺，一吵架那張嘴毫不留情，但感情卻是越吵越甜蜜，怎麼吵都離不開對方。占星YouTuber安德魯盤點「4對星座CP」看似不合，卻是吵不散、分不開的歡喜冤家，是此生的絕配。

安德魯在YouTube頻道《安德魯的賤聲房》分享4對星座情侶相愛相殺、越吵越愛。除了參考太陽星座外，也要將月亮、金星參考進去：

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1.牡羊座＆獅子座

兩人都是火象星座，感情好時甜蜜到爆，一旦吵架卻是死要面子活受罪，要其中一方先低頭道歉，可能會引發一場戰爭。雖說情侶吵吵鬧鬧免不了，但兩人情緒來得快去得也快，等到爆炸後體力透支、能量耗盡，只要對方不再挑釁就能弭平衝突、和好如初，標準「越吵越愛」的配對。

牡羊和獅子座有事會直接把話說開，若不講清楚、選擇冷戰，可能會衍伸出更多問題、拖得更久，因此都會當下解決，為了不吵過夜令人難受。這兩星座的組合就像身在火藥庫、隨時會爆炸，情緒一來立即解決能避免互相猜疑，找對方法絕對是床頭吵床尾和、越吵越甜蜜。

2.雙子座＆摩羯座

冰與火的組合，一個熱情外向，另一個有事都悶心裡，搭在一起總是不被看好。一天到晚往外衝的雙子座內心渴望一段安定感情，可以從摩羯座身上找到這份感覺。中規中矩、按表操課的他/她，碰到花招很多的雙子座會被其鮮明個性所吸引，兩人是明顯的互補，也能從對方身上找到優點。

當雙子座情緒暴衝不受控時，摩羯座能適時給予建議，幫他/她踩煞車回歸理智；反之一向打安全牌的摩羯座可藉著雙子座敢冒險的精神拉自己脫離舒適圈，不管當朋友或戀人，絕對能產生很棒的化學變化。

▲雙子和摩羯座個性互補，會被對方身上自己沒有的個性所吸引。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube，下同）

3.射手座＆巨蟹座

一個老愛往外跑、一個安定內斂，截然不同的個性相處起來卻是相當有默契。尤其愛講話的射手座，碰到擅長傾聽且不會多加評論的巨蟹座，滔滔不絕的言論不會因不被認同或被打斷而有壞情緒、起爭執。雖然心思細膩的巨蟹座碰到粗線條的射手座，磨合期較難度過，但事實上射手座也有顆敏銳的心，當巨蟹座敏感、退縮時會主動給予關心，想著要解決問題而非擱著不管。

天生愛照顧人的巨蟹座也會給射手座有家的感覺，雖然表面上看起來溝通不順暢，其實是非常速配。巨蟹座談起戀愛來打安全牌、小心翼翼，很多事情靠想像；碰到射手座擁有充沛行動力，只要找到相處方法，這對CP絕對甜甜蜜蜜一輩子。

4.金牛座＆天蠍座

兩人屬於「對宮星座」，不是很狠就是相愛相殺，金牛座遇到事情習慣放心裡，即使有委屈也不會主動說；天蠍座則是善於觀察，情緒反應不直接，而是冷靜的在心裡沙盤推演，敵不動我不動，搞得兩人處理事情「很容易僵在那邊」，再加上個性固執，金牛座常會得理不饒人，天蠍座則為了尊嚴和面子無法低頭。

但雙方對彼此充滿相當大的吸引力，容易因迷戀對方「身體」而離不開，當吵架講不通就靠滾床單平息紛爭。看起來八竿子打不著的兩人竟是彼此的靈魂伴侶，一旦金牛座生悶氣時就等著天蠍座來哄，而天蠍座只是靜靜地看著，等對方自己氣消，也算是一種默契。看起來好像互虐對方，但只要再精進溝通，這組合匹配到令人羨慕。

▲吵架溝通失敗，金牛和天蠍就靠「身體解決一切」。