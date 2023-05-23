婚後婆婆瘋狂情勒！老公霸氣回1句…全場讚爆



▲婆媳關係是千百年難解的問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

婆媳關係是千百年難解的問題。一名女網友透露，自己婚後因為新家還沒裝修好，只好在婆家住了6個月，由於老公的上班地點剛好在娘家附近，所以對方平時工作時，她便跟著出門回娘家，誰知婆婆不斷情緒勒索，還好丈夫相當明理，甚至直接對媽媽說「請你尊重我的婚姻生活」，讓她感動直呼「很感恩」。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，「結婚後有6個月是在婆家住的，因為新家還沒好。我老公平時上班是在我娘家附近，所以我跟著他上班時間就回娘家了，每一天。因為我跟老公都認為，沒必要放我一個人在婆家，倒不如回娘家比較自在。這我婆婆又說，媳婦嫁進來我們家，為什麽要一直回娘家。」

女網友提到，「不知道因為什麽事，我又中槍。這次我婆婆信息我老公說，你不要什麽都告訴你老婆，然後一直抱怨自己的不幸福，一直散播負面情緒，又說我是不是不喜歡她啊？不喜歡他煮的飯啊？所以吃不下啊！為什麽別人娶媳婦是開心的，而她卻一點都不開心。為什麽你有了老婆忘了媽媽啊？」

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人妻表示，「我老公對於他母親的情感勒索回覆道：請你尊重我的婚姻生活，現在暫時算平靜。我很感恩跟老公可以一直開放討論這些話題，然後我們可以一起去面對。我們都沒有因為他母親個人的『需求』，去改變我們兩夫妻的決定。畢竟，結婚過一輩子的是另一半。父母把我供養長大，我們必須孝順，但不是跟他們談戀愛。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「婆媳或母女都一樣，無需用親情絆住彼此關係，心中有愛，什麼都順眼，做起事順風順水」、「不需要特地建立一個莫須有的母女關係來綁住彼此，就是最好的婆媳關係」、「妳有一個懂處理婆媳關係的好老公」。





▲人妻發文抱怨婆婆情緒勒索。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）

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