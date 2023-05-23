交往久了容易膩？網議愛情長跑6大保鮮祕訣　不要期待對方會通靈

▲雙方用心維繫感情，並適時在生活中增添新鮮感，有助於戀情的保鮮。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

伴侶之間交往或相處的時間一長，感情趨於平淡是人之常情，不過也有交往多年，感情仍然如同熱戀般甜蜜，令人看得好羨慕，戀情要保鮮有什麼方法，相關話題引起網友熱議並分享愛情長跑6大祕訣。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「愛情長跑」相關話題的網路聲量，發現「適時溝通」是大多數網友都認同、維繫感情不可或缺的一環，尤其過了熱戀期後，更容易出現因雙方價值觀或生活習慣不同而引起的摩擦，這時很需要透過溝通來瞭解彼此想法。

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有網友提到「意見不合可以互相溝通解決問題，直球式直接說出來不喜歡」 ，認為若對另一半有任何不滿、或希望對方能更在意自己感受時，應盡早坦白說出想法，引來許多人贊同「有溝通才有磨合的機會」、「任何一方不溝通，事情都沒辦法解決」，顯示感情中雙向溝通的重要性。

▲在相關話題討論中，多數網友認為「適時溝通」是維繫感情的不二法則。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是「常常感謝對方」，一名網友發文分享自己即將和相戀多年的初戀步入婚姻，其他人紛紛給予祝福，但也好奇他們的相處之道，原po在回應中指出自己「常常稱讚對方，從來不把他對我的付出視為理所當然」；對此，有人感同身受說「適時道謝真的很重要，不要把另一半當工具人」，指出貼心不是義務，感情中的雙方應該是互相的，珍惜對方的付出才能走得長遠。

另一方面，伴侶之間的「互相信任」也十分關鍵，若相處過程中持續對彼此猜疑，久而久之也只會消磨掉雙方的耐心。有網友表示自己和男友交往多年，從來沒有對男友查勤抑或懷疑過他，因為對方總是「主動報備、主動跟異性劃清界線、主動跟我說他在哪裡在幹嘛」，讓她有滿滿的信心，相信對方不會做出讓自己難過的事。不過也有人提醒，信任一旦被破壞就很難重新建立，因此「給予對方充分的安全感，讓對方放心」可說是無條件信任的基礎和前提。

也有不少網友認為，伴侶之間若能互相扶持成長，有助於感情走得更長久，就有網友分享自己經營遠距戀愛的小祕訣，提到「當一方遇到挫折時，跑得快的那方記得回頭，適時的鼓勵、拉對方一把；而跑得慢的那方也要加快速度，迎頭趕上，不要成為對方的包袱」，強調雖然步調不同，但彼此都擁有一起成長一起進步的心很重要。

