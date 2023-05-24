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好喝又好瘦！中醫師營養師齊推薦！天天一杯喝出S腰！

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

提到瘦身，有人痛苦節食，最後肌肉流失，還換來報復式暴食後的體重大反彈；有人過度鍛鍊，身體疲勞後更飢餓難受，甚至造成荷爾蒙紊亂。正確減肥觀念應該包括適當飲食與輕鬆的心情，對此，前台北市聯合醫院中醫師余雅雯建議：「中醫調配的草本配方茶好喝又燃脂，更不需要悲慘地禁食，是目前瘦身醫學界最熱推的減重法之一！」

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

簡單、輕鬆　才能瘦得開心順利

想要讓減重之路更順利，一定要掌握「簡單聰明瘦」的祕訣，余雅雯中醫師特別研究了流傳在香港頂級闊太太圈的神秘中藥草本配方，並以此為基底，再補強增加FG SO體素，研發出「十時塑花草燃脂茶」，利用最新標靶燃燒技術，擊破各種頑固囤積脂肪，擺脫「呼吸都會胖」的陰影！

「十時塑花草燃脂茶」推出後即在醫界與名人圈暴紅。余醫師分享：「減重門診時，我都建議病人從飲料開始改變。把手搖飲換成花草茶，不只方便好喝，還能去濕利尿、通便。因為『十時塑花草燃脂茶』特別添加『藥草之王』紫花苜蓿，能夠增加身體的so體素，而只要增加1%的so體素就能減0.3公斤。」

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

醫界證實：越喝越瘦、神清氣爽好體態

余醫師強調，紫花苜蓿富含胺基酸、蛋白質還有維生素，能夠促進增肌、減脂與代謝，在日本被做為對抗慢性發炎與氧化的藥用；另外，洛神花可以去油脂、增加循環；而花草茶中的決明子及其他多種藥材更對抑制吸收與分解囤積脂肪有顯著的效果。「減重飲料最重要的就是要安全無毒，而且一定要方便好喝，才會讓人想一直喝下去！」

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

一天一杯　挑戰婀娜S腰不是夢

「十時塑花草燃脂茶」以中醫原理，三管齊下達到清除毒素、排解宿便與溶解管壁堆積等功效，更利用冷凍晶體濃縮技術縮小分子，讓身體加速吸收，效果狂飆。醫界研究發現，飲用十時塑能夠刺激代謝，就像把脂肪點火燃燒一般，只要引燃體內的瘦身引擎，肥肉便將無處可逃！十時塑更獲多位營養師齊力推薦：一天一杯，輕鬆喝出S腰！

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

闊太太廖家儀實證　甩油10公斤還不復胖

嫁入香港豪門的知名女星廖家儀曾在產後暴肥到61公斤，求助余雅雯中醫師後接觸到「十時塑花草燃脂茶」。廖家儀興奮分享：「才一個月，我竟然瘦了10公斤！根本不用每天做運動，喝十時塑就可以清空你今天吃下去的所有美食，而且還不復胖！」

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

手搖飲OUT！十時塑好喝、燃脂　完封肥胖問題

「十時塑花草燃脂茶」可熱沖、冷泡或冰鎮，方便隨時飲用，茶湯帶著微酸微甜的口感與香氣，加入氣泡水或奇亞子、蒟蒻還能豐富味覺層次。夏天到了，建議民眾放下熱量爆表的手搖飲，換成越喝越瘦的十時塑，有效擺脫肥胖問題的決勝關鍵就在這一杯！

▲▼十時塑,草本配方茶,十時塑花草燃脂茶。（圖／業者提供）

天天一杯　喝出S腰的「十時塑」哪裡買？

Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8kb
PChome購物網特惠組: https://chshop.work/azfbQ
各大屈臣氏門市：https://www.watsons.com.tw/store-finder
Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
心動專線：0800-005-133、0800-520-367
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

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十時塑草本配方茶十時塑花草燃脂茶

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