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比手搖飲好喝　還能越喝越瘦！中醫師研發花草燃脂茶爆紅！

 ▲▼十時塑花草燃脂茶,十時塑,手搖。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

台灣是手搖飲大國，一年賣出10億杯。要知道每天一杯珍珠奶茶，一個月會胖2公斤，一年會狂胖24公斤，不分男女老少都陷入越喝越胖的「糖胖」危機！

最近演藝圈瘋傳來自香港神醫的花草燃脂茶「十時塑」，一天一杯能排除毒素、啟動體內瘦體素飆升，八點檔女星廖家儀就靠「一天一杯」，一個月甩掉10公斤，「別人喝飲料是越喝越長肉，我是越喝越0贅肉，減肥變得超簡單！」

香港神醫秘帖　加入關鍵FG瘦體素

廖家儀不諱言就是靠著這帖花草燃脂茶維持身材，當初回台灣拍戲時，珍珠奶茶、多多綠讓她肚子凸出一圈米其林，她向前台北市聯合醫院中醫師余雅雯請教改善方法，希望能加強消除腹部脂肪的效果，余雅雯中醫師就跟IVENOR團隊研發討論，以冷凍晶體濃縮技術萃取，加入FG瘦體素跟微導吸收的科技，打造成每天都可以喝的茶飲「十時塑」。廖家儀表示「我每天喝，沒忌口、也沒運動，就從61公斤甩油瘦到51公斤，瘦了整整10公斤，尤其肚子消得明顯，只要把手搖飲換成十時塑，就這麼簡單！」

▲▼十時塑花草燃脂茶,十時塑,手搖。（圖／業者提供）

專利冷凍晶體高濃縮　微導科技超吸收

余雅雯中醫師表示，「十時塑」將花草瘦身元素透過專利冷凍萃取晶體濃縮後，以微導的方式讓人體吸收，排除體內囤積的宿便、毒素，增加體內瘦體素含量，標靶直擊碎裂體內脂肪團塊，將過多脂肪燃燒代謝後徹底排出，從體內根本改變體質，打造快瘦、易瘦的健康身體。

「十時塑的黃金比例配方與生技萃取導入技術，絕對跟市面上一般瘦身茶包完全不同，就算你去中藥行買也完全達不到相同效果。」

▲▼十時塑花草燃脂茶,十時塑,手搖。（圖／業者提供）

十時塑猶如「喝的瘦瘦筆」

「十時塑」的關鍵成分FG瘦體素就是藥草之王「紫花苜蓿」，其具有降低血糖，減少胰島素阻抗的功效，是專剋糖胖的利器。紫花苜蓿與十種漢方花草修身素結合，燃脂效果猶如「喝的瘦瘦筆」，能有效控制血糖達到減少脂肪的目的。

▲▼十時塑花草燃脂茶,十時塑,手搖。（圖／業者提供）

余雅雯中醫師進一步解釋十時塑的四階段燃脂，第一階段:去除油便、排除體內囤積毒素; 第二階段促進遲滯代謝，加速排腫去濕;第三階段: 標靶鎖定、包裹脂肪迅速燃脂排出;第四階段: 10天提升瘦體素30%，讓清毒、去濕、排油一氣呵成，一天一杯能有效增加體內瘦體素生成，「要知道瘦體素每增加1％就能減少0.3公斤的脂肪，3周能減去7公斤的體重，同時三高及體脂肪都能迅速降低，回復至輕瘦健康狀態。」

十分簡單時時在塑　天氣熱冰冰喝也OK

每日1杯飲料成為許多民眾的習慣，營養師表示，「當你喝下1杯全糖珍奶的熱量，可是要爬3次101大樓才能完全消耗掉。」

想到要爬這麼多樓梯才能消滅一杯珍奶的熱量，廖家儀大喊：做不到！她說：「能夠輕鬆瘦下來當然是最好的，這次我公開私人秘帖就是希望大家跟我一樣能隨時喝隨時塑，只要每天一杯取代手搖飲，天氣熱我冰冰箱、加冰塊喝也OK，每天早上起床上廁所就乾乾淨淨排空，看著一天肚子比一天小，越喝越瘦真的很簡單！」

▲▼十時塑花草燃脂茶,十時塑,手搖。（圖／業者提供）

網紅激推！兩週狂銷10萬盒

「十時塑」花草燃脂茶已經引起廣泛討論，在市場上造成轟動，更引起臉書網紅打卡行動,「貴婦喝的茶,沒喝就落伍了」「我也在喝,小腹消的超明顯」「酸酸甜甜好滋味,餐前一杯去油清宿便」「我已經推薦身邊姐妹一起把手搖飲都換成十時塑」網友熱烈分享使用心得。

▲▼十時塑花草燃脂茶,十時塑,手搖。（圖／業者提供）

十分簡單時時在塑「十時塑」哪裡買？

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8ht
東森購物網特惠組: https://chshop.work/wJUeu
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
門市專線：02-2288-7888、06-3120108 
LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b 
客服專線：0800-005-133、0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=KMcEBVZtggM

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十時塑花草燃脂茶十時塑手搖

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