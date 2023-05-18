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靠中醫「花草茶」絕對瘦　百人月甩10KG

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

天氣炎熱加上工作壓力大，每天都想來杯手搖飲消火兼消氣嗎？不過手搖飲高糖高熱量，不僅無法解渴、還可能將多餘卡路里喝下肚！根據營養師分析，體重60公斤的成年人若將一杯珍奶喝下肚，需要散步3小時以上或快跑1小時才能完全消耗，「手搖飲」對想瘦的人來說絕對是個讓人又愛又恨的商品！

蝦毀？！中國小姐喝成肥胖大嬸？！

淡出螢光幕13年，去年強勢復出拍攝八點檔的香港貴婦兼三寶媽廖家儀就表示「台灣手搖飲真的太罪惡了！」由於拍戲常日夜顛倒、三餐不正常加上壓力大，幾乎每天一杯手搖飲的她，不知不覺體重飆到61kg，讓她自嘲地說「中國小姐胖到61kg，這能看嗎？」

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

香港貴婦養瘦秘帖！台灣生技團隊成功研發！

不過眾所皆知，香港人真的很會養生！尤其香港貴婦圈對瘦身很有一套，身型日漸走鐘的廖家儀就靠著一帖香港貴婦們都在喝的瘦身秘方，開始實行消脂計畫！但畢竟拍戲不能常回香港拿「秘帖」，因此她與長年研究台灣肥胖問題的IVENOR生技團隊及前台北市聯合醫院余雅雯中醫師，以這份秘帖為基礎，再針對國人體質成功研發出攜帶方便、每天都能喝的瘦身茶飲「十時塑」，短短一個月就掉了10kg，讓她開心表示「中國小姐終於回來了！」

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

專利技術人體更易吸收！效果提升300%

余雅雯中醫師表示，「十時塑」以藥草之王「紫花苜蓿」為首，再加入10種花草複方，以黃金比例調配，不同於一般中藥乾燥製程，容易導致藥性流失、吸收力差；「十時塑」將花草瘦身元素經由專利冷凍晶體濃縮技術，以微導方式讓人體吸收，並增加體內FG瘦體素，打造快瘦、易瘦的健康身體，更讓養瘦秘帖效果提升300%。

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

百位素人真實見證！網友稱「喝的瘦瘦筆」

如此有效的「十時塑」，一上市就引發廣大討論，首賣更破百萬盒！親身體驗過「十時塑」的消費者表示「一開始半信半疑，但兩週後發現肥肚好像消了」、「現在都不喝手搖飲，改喝十時塑就好」、「酸酸甜甜超喜歡，邊喝邊瘦的感覺超好」、「姨媽來熱熱喝、平常冰冰喝，真的超喜歡」。「十時塑」不僅可以用來取代價格昂貴、熱量又高的手搖飲，更被網友封為「喝的瘦瘦筆」，也難怪會造成搶購囤貨潮！

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

養SO四階段：排空、去濕、排油、激發SO體素

余雅雯中醫師分析「十時塑」爆紅是在預期之中，因為它的「四階段燃脂」概念十分符合國人飲食習慣及健康瘦身觀念，第一階段：去除油便、排除體內囤積毒素；第二階段：促進遲滯代謝，加速排腫去濕；第三階段：標靶鎖定、包裹脂肪迅速燃脂排出；第四階段：10天提升瘦體素30%，從根本讓「易胖體質」變「易瘦體質」。

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

取代手搖飲！只要換杯茶就能你找回快樂自信

你還在每天痛苦的168、計算三餐卡路里、或是狂做瑜珈踩飛輪？其實錯誤的減肥認知跟無效的瘦身輔助品，都容易讓人忽胖忽瘦，體重上上下下反而無法真正地瘦下來！廖家儀表示「如果真的很想喝手搖飲，不如就喝杯花草燃脂茶吧！現在雖然香港台灣兩地跑，但我都會隨身攜帶十時塑，夏天一天一杯冰冰地喝，不僅消火又消脂，隨時喝隨時瘦，看著一天比一天更好的身材，快樂跟自信真的會回來喔！」

▲▼十時塑,廖家儀,手搖飲,瘦身,冷凍晶體濃縮技術。（圖／業者提供）

隨時喝、隨時SO「十時塑」哪裡買？
●Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8jG
●東森購物網特惠組: https://chshop.work/UYt95
●各大屈臣氏門市：https://www.watsons.com.tw/store-finder
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1
 

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關鍵字：

十時塑廖家儀手搖飲瘦身冷凍晶體濃縮技術

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