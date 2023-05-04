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中醫師研發「好喝又好瘦」取代手搖飲　10公斤輕鬆瘦

▲▼十時塑。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

夏季來臨，小腹、肥臀和腰間肉離開了衣物的掩護，走樣的線條一覽無遺！這些不可忽視的存在，讓人自卑不安，失去光彩。針對身材焦慮者，前台北市聯合醫院中醫師余雅雯傳授一招無痛瘦身法：「只要喝對飲料，就能越喝越窈窕！」

代謝不停，瘦身就不停！

余雅雯醫師特別針對台灣人的體質與對飲料的喜愛，汲取香港貴婦圈的珍貴草本配方，打造出消滅頑固脂肪的夢幻草本瘦身「十時塑花草燃脂茶」。

「十時塑」選用藥草之王「紫花苜蓿」，針對水分洩除以及增加代謝特別有效益。除此之外，還添加了數種塑身配方，例如洛神花、決明子、紅甜菜、黑檸檬、甜菊葉、柳橙皮等，將各種肥胖原因一一擊破。

▲▼十時塑。（圖／業者提供）

冰涼消暑又能減重　好喝才敢大聲

對比市售手搖飲的化學香料與果汁糖漿，「十時塑」的成分為純天然花草，香氣自然清新，略帶酸甜的檸檬柑橘口感，比手搖杯更滿足也更安心。網友甚至在社群上發起「十時塑」創意飲品分享，無論是用蒟蒻、奇亞子來增加咀嚼的口感與飽足感，還是加入氣泡水、或製作成冰沙、茶凍，都是令人驚豔的好味道。每天嘗試新的變化，減重之路一點都不無聊。

▲▼十時塑。（圖／業者提供）

走到哪喝到哪！一天一杯　效果加倍

「十時塑」使用獨家專利冷凍晶體的濃縮技術，可加入冰水或熱水，以微導方式進入到體內，達到排宿便、去濕氣、增加瘦體素等多管齊下的效用。每天飲用不僅可以清除體內毒素，還能增強代謝。代謝一快，便祕不再、臃腫不再、蠟黃的氣色不再，身心都煥然一新。

而最令減重醫學界驚嘆的是，使用「十時塑」後，平均3週就可減去7公斤的體重，且降低腹胖的機率高達210%！體態窈窕了，自信心大增，人生當然跟著美好起來！

▲▼十時塑。（圖／業者提供）

胖嬸變辣媽　廖家儀從鐵齒變頭號粉絲

曾是中國小姐的八點檔女星廖家儀，在嫁入香港豪門後體重直線爆增，這對於身處闊太太圈的她而言實在是一大糗事。廖家儀說：「我能從61瘦到50公斤，都是因為十時塑才做得到！這次我將私人秘帖公開，就是希望有更多人跟我一樣不再有減肥的痛苦，用健康的方式，讓自己簡簡單單、隨時喝隨時瘦，這絕對是最快樂的事！」

▲▼十時塑。（圖／業者提供）

熱銷百萬盒　穩居新一代「療癒系」瘦身茶飲榜首

減肥法年年都在推陳出新，但「十時塑」上市至今卻能長居瘦身話題榜首，更熱賣了百萬盒，不只獲得醫學界的肯定與推崇，實際使用過的消費者經驗分享也佔據各大社群平台，堪稱新一代「健康療癒系」茶飲，引發各界追捧！

▲▼十時塑。（圖／業者提供）

十分簡單時時在塑「十時塑」哪裡買？

Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8hJ
momo購物網特惠組: https://chshop.work/IaAGY
Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
心動專線：0800-005-133、0800-520-367
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

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