轟動香港貴婦圈花草燃脂茶　廖家儀爆吃照瘦10公斤

十三年前嫁到香港當貴婦的廖家儀，近來以火辣身材復出八點檔，完全看不出來生過3胎，讓觀眾都非常驚豔！

她坦言，貴婦生活養尊處優，要維持女明星等級的身材非常困難，這次能亮麗復出都是靠一帖香港貴婦圈流傳的神醫養瘦秘帖，據悉香港多位身家驚人的千金、媳婦，都是靠這個產後瘦身成功，「幾乎都能瘦下半個自己！」回到台灣我跟中醫師繼續研發改良成適合台灣人體質，且健康不傷身的「花草燃脂茶」，「喝幾天就嚇到，對中段肥超有效，我一個月狂瘦10公斤！」

花草燃脂 香港貴婦圈的秘密武器

嫁入香港豪門，廖家儀很了解香港貴婦的生活充滿奢華品味，對養生及美的追求都很極致，平日都以燕窩、煲湯來養顏；身材光瘦是不夠的，還要瘦得皮光肉滑更要青春長壽，不僅私下幾乎都靠知名的中醫調理身體，她們相信，內在調理好了才能真正的健康漂亮。

這款神醫養瘦秘帖能獲得香港貴婦圈的青睞，可見其瘦身與養生兼具的效果極佳。據悉是一位專看達官貴人的神醫為貴婦產後瘦身調製的祕方，喝過的名媛、闊太身家加起來破千億以上，不管是連生四胎、還是龍鳳胎，喝了都能瘦下來，在香港身為3寶媽的廖家儀自然也跟著喝，「現在香港上流社會的下午茶聚會，都在喝神醫秘帖，已經成為貴婦們公開的秘密武器，香港很多狗仔都拼命打探秘帖的真正配方。」

中醫師改良研發 瘦身健康無痛

回到台灣，廖家儀為了復出要讓大家驚豔，就跟余雅雯中醫師討論，「我在想能不能把這個秘帖改良成適合台灣人飲食，而且能加強消除腹部脂肪的效果，因為中段肥真的太難減了，重點是要健康的瘦不傷身體，還能越喝越美！結果，沒想到真的成功了！我每天喝、把它當手搖飲，拍戲一樣吃便當加消夜也沒時間運動，一個月就瘦了10公斤！真的一點減肥的痛苦感也沒有，就這麼輕輕鬆鬆瘦了一圈！」

藥草之王啟動體內瘦素 標靶碎脂排出

前台北市聯合醫院余雅雯中醫師與IVENOR共同研發的「十時塑花草燃脂茶」，就是來自香港的神醫養瘦秘帖所改良，以藥草之王「紫花苜蓿」啟動體內瘦素，加上共十種花草複方，針對國人體質以黃金比例調配，以專利冷凍晶體濃縮技術製成，將花草茶微膠囊化保留100％的活性，以微導的方式讓人體吸收，改善一般中藥吸收力有限、易流失的缺點，充分將體內囤積的宿便排除，從體內根本改變體質，達成排空、排毒、排濕、排油一氣呵成的燃脂效果。

掌握草本精華 恢復窈窕健康的體態

專業營養師分析，「十時塑花草燃脂茶」能讓人短時間內無痛瘦身，在於成分配方完全掌握草本萃取的精華，幾乎是生技產業的天花板，配方中以柳橙皮、決明子、黑檸檬、洛神花、迷迭香、蘋果萃取等花草瘦身元素，達成去除油便、排腫去濕、燃脂排出、體內瘦素激升四階段燃脂效能，一天一杯越喝越瘦，「要知道瘦體素每增加1％就能減少0.3公斤的脂肪，3周能減去7公斤的體重，回到窈窕健康的體態。」

一路大賣 屈臣氏纖體銷售業績長紅

「十時塑花草燃脂茶」不僅讓三寶媽廖家儀成功逆襲成水蛇腰女神！更在藥妝實體通路屈臣氏掀起搶購熱潮，成為最熱門的纖體保健產品之一，門市藥師表示：「十時塑花草燃脂茶同時適合熱泡及冷泡兩種方式，冰冰的喝也OK，完全可以取代手搖飲，一天一杯，隨時喝、隨時塑，完全符合現在人們追求無痛瘦身的需求，建議最佳飲用時機是飯前及運動前二十分鐘，能讓燃脂效果加乘，超難瘦的腹部脂肪也能快速油切成功！」

隨時喝、隨時塑，貴婦也搶著喝的「十時塑」哪裡買？

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