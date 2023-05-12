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中醫師研發花草燃脂茶極速油切　屈臣氏「每6秒賣出一盒」

▲▼ 中醫師研發花草燃脂茶極速油切　屈臣氏「每6秒賣出一盒」。（圖／業者提供）

【廣編特輯】

近來一帖香港濶太流傳的瘦身秘帖，以隨時喝、隨時瘦的概念，成了近期大賣商品！這款中醫師參與研發的花草燃脂茶，以排空、排毒、排濕、排油一氣呵成的燃脂效果及針對超難瘦中段部位的極速油切，讓廖家儀這個三寶媽一個月狂甩10公斤，更在藥妝通路龍頭屈臣氏掀起搶購熱潮，上市首周即衝上纖體保健類商品銷售冠軍的位子，一路狂賣至今，「創下6秒賣出一盒的銷售佳績，堪稱是2023年，取代手搖飲的最新國民茶飲！」

賣爆　屈臣氏部分門市已缺貨

這款人人搶買的花草燃脂茶，即是台灣瘦身保健大廠IVENOR與前台北市聯合醫院中醫師余雅雯共同研發的「十時塑花草燃脂茶」，以藥草之王「紫花苜蓿」啟動體內瘦速，搭配十數種花草配方，是漢方燃脂茶飲的「超升級」版本，排空力、代謝力、排油力都高出其他纖體產品3倍以上、喝下去一小時極速油切，3周能減掉7公斤的體重。

門市人員表示，「十時塑花草燃脂茶」不僅銷售實績驚人，回購率也極高，可謂是買氣口碑都爆棚的明星商品，隨著天氣越來越熱，國人對瘦身的需求日益升高，門市已經出現搶購熱潮，不少人一次10盒就這麼抱回家，部分門市更是已經出現缺貨的狀況，「動作不快，真的搶不到！」

▲▼ 中醫師研發花草燃脂茶極速油切　屈臣氏「每6秒賣出一盒」。（圖／業者提供）

▲屈臣氏出現搶購熱潮，部分門市已出現缺貨狀況。

打造快瘦易瘦的健康體質

前台北市聯合醫院中醫師余雅雯表示，喝漢方燃脂茶瘦身是最無痛的瘦身方法，從體質著手改善痰濕阻滯，促進全身循環代謝的暢通，進而達到排毒、燃脂的目的，「十時塑花草燃脂茶」以黃金比例調配，紫花苜蓿啟動體內瘦體素，加上十數種花草瘦身元素油專利冷凍晶體濃縮技術製成，以微導的方式讓人體吸收，改善一般中藥吸收力有限、易流失的缺點，充分將體內囤積的宿便排除，溶解脂肪，標靶直擊碎裂體內脂肪團塊，燃燒代謝後徹底排出，從體內根本改變體質，打造快瘦、易瘦的健康身體。

▲▼ 中醫師研發花草燃脂茶極速油切　屈臣氏「每6秒賣出一盒」。（圖／業者提供）

神醫秘帖啟動體內瘦體素

專業營養師分析，「十時塑花草燃脂茶」的神奇之處就是，不管你是不是一餐可以吃下兩個便當，生過3個孩子或是年紀超過50、超過三天沒大便，都可以讓你順利瘦下來。因此而有了「神醫養瘦秘帖」的稱號，配方中以柳橙皮、決明子、黑檸檬、洛神花、迷迭香、蘋果萃取等花草瘦身元素，達成去除油便、排腫去濕、燃脂排出、體內瘦體素激升四階段燃脂效能、讓清毒、去濕、排油一氣呵成，一天一杯越喝越瘦，「要知道瘦體素每增加1％就能減少0.3公斤的脂肪，3周能減去7公斤的體重，回復至輕瘦健康狀態。」

▲▼ 中醫師研發花草燃脂茶極速油切　屈臣氏「每6秒賣出一盒」。（圖／業者提供）

廖家儀狂瘦10公斤　專減中段肥

從中段肥凸的地方大媽，逆襲成「S腰時尚貴婦」的廖家儀，這趟極速瘦身之路，完全都是靠「十時塑花草燃脂茶」才瘦下來！最佳代言人廖家儀說，「我真的只是換杯茶而已，也沒少吃忌口、也沒運動，一個月就從61公斤甩油瘦到51公斤，整整瘦10公斤耶！中段最難瘦的肚子消得尤其明顯，我都不敢相信自己穿上露腰禮服可以這麼性感、這麼美！」

親身體驗過「十時塑」的消費者，都很難相信竟然有這麼輕鬆、完全無痛的減肥方式，「就是把每天喝的手搖飲換成十時塑而已，「很快你就會發現自己越喝越瘦！肥肚都消了！」

「十時塑花草燃脂茶」同時適合熱泡及冷泡兩種方式，夏天冰冰的喝成分效果一樣完全釋放，「今年夏天取代手搖飲，一天一杯，隨時喝、隨時塑！就這麼簡單！」

▲▼ 中醫師研發花草燃脂茶極速油切　屈臣氏「每6秒賣出一盒」。（圖／業者提供）

隨時喝、隨時塑「十時塑」哪裡買？

●Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8ju
●東森購物網特惠組: https://chshop.work/JhsU8
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

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