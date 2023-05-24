快訊／民進黨廉政會立案調查陳歐珀　鄭重警告：已經違反廉政

▲民進黨立委陳歐珀前往中央黨部接受調查。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團爭議，黯然宣布退選，民進黨廉政委員會24日晚間開會，歷時超過兩個多小時約詢當事人及討論才作出結論。廉政會主委邱駿彥表示，廉政會針對此案將立案調查，待檢警進一步調查，若陳確有涉入吸金、詐騙案，還會繼續處理；另針對陳無償使用主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）的房屋和車子，予以警告制止，藉此告訴所有從政黨員，以後要特別注意。

邱駿彥會後受訪表示，有關陳歐珀被指控涉入詐騙、吸金的案子，廉政委員會決定立案處理，經過約詢陳歐珀還有身邊的一位相關人士陳政坤（同音），廉政會認為，對於他到底有沒有涉入吸金、詐騙集團的案子，還有待檢警進一步調查，但是，針對陳歐珀無償使用曾國緯的房屋和車輛這件事情，「我們認為他已經違反廉政」，所以先予以警告處分，但是如果在吸金、詐騙的案子被發現的確有此情形，廉政會還會繼續處理。

至於為何今天討論歷時長達兩個多小時？邱駿彥表示，到底陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙集團這個案子，廉政會從陳歐珀的說明，以及陳的友人的說明，要去抽絲剝繭，判斷到底有沒有這樣的情形，另外，委員們也討論了很久，作為民進黨從政黨員，廉政行為是第一個要被要求的，「你不應該去無償地去使用別人的東西」，當然，在選舉的時候，後援會等等是有可能，可是選完了以後，服務處等等就不能在無償使用。

邱駿彥表示，廉政委員會的委員們認為，這個應該要予以警告、制止，同時也告訴所有民進黨的從政黨員，以後要特別注意這一點，由於警告不像學校「3個警告就要記1個過」，更重要的是，藉此告訴其他從政黨員：不要以為事小而為之，就無償使用別人的東西，這樣不好。

邱駿彥強調，廉政委員會並不是「只給予警告處分」，絕對不是，對於陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙，只要將來有一點點被查到的話，就會予以嚴格處理，但還要繼續調查，說老實話，現在廉政會也不可能說「你（陳歐珀）一定有涉入吸金」，到目前為止，沒有人能夠提出任何證明，即便爆料者（指時代力量前立委黃國昌）也沒有，檢警也還沒有開始著手調查，但是廉政會發現可能有問題，就會立案調查。

邱駿彥表示，對於陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙，現在廉政會沒有辦法釐清，對於其他部分，不能無償使用這些東西，陳歐珀就是在競選的時候用到曾的房屋，所以才會被爆料者認為「你一定跟他有勾結」，希望民進黨從政黨員不要這樣做。