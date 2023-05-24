雞排妹來勢洶洶？吳沛憶喊有信心是最強的　呼籲不要人身攻擊

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

外傳民進黨鎖定知名藝人「雞排妹」鄭家純參選台北市中正、萬華立委，鄭家純也透過臉書證實曾被提名策略小組召集人潘孟安徵詢，並回應「願意配合」。對此，有意挑戰該區的台北市議員吳沛憶24日在臉書表示，自己有信心會是民進黨在中正、萬華最強的人選，也呼籲大家不要負面攻擊，尤其不要有針對女性的人身攻擊。

「我有信心，我會是民進黨在中正、萬華最強的人選！」，吳沛憶強調，明年大選對民進黨、對台灣都是關鍵，她認同必須用最大努力整合本土力量、團結進步價值。

吳沛憶表示，在中正、萬華這區，她連續兩屆當選議員，都是民進黨最高票，在傳統版圖偏藍的中正區她也比多位國民黨議員，贏得了更多票數。她提到，幕僚世代出身的她，深知基層耕耘的重要性，她和黨內許多年輕夥伴在2018年主動爭取到基層參選，為本土價值開拓版圖，這不是哪一個派系的政治，是黨內年輕世代的決心。不過，她也要跟大家報告，她目前並沒有收到黨中央告知要提其他人選。,

吳沛憶指出，這段時間她已經開始和選區立委 、地方幹部做競選籌備，她也會持續和黨中央討論，她對自己的經營基礎相當有信心，只要黨中央能和基層充分合作，中正、萬華這區一定能贏。她提到，過去兩次大選，她都在逆風中為民進黨拿下好成績，「請大家對我有信心，我是中正、萬華最強人選，我來選，我們會贏。」

此外，吳沛憶說道，今天新聞出來，她收到很多朋友為她抱不平，她想要特別表達她對家純參選的立場，明年大選，民進黨應該歡迎所有理念相近的夥伴，因此，她要呼籲大家不要負面攻擊，尤其不要有針對女性的人身攻擊，若在她的版面留言出現這些言論，一律刪除，敬請見諒。