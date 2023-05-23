吃飯玩手機掉進鍋底！2男「海底撈手機」影片瘋傳…撈起又栽入清湯

記者柯振中／綜合報導

吃火鍋的時候千萬要小心！一名男子日前與2名親友到海底撈餐廳用餐，沒想到手機滑到一半，竟然直接掉進湯鍋裡面，嚇得他立刻拿出湯匙開撈，好不容易撈了出來，結果又掉進另一格湯底當中，悲慘的遭遇曝光，讓許多網友笑得無法自拔。

從影片當中可以看見，男子與身旁坐著女性友人、對面則坐了一名男性友人，事件發生前他正在滑手機，疑似因為想要分享手機上的內容，於是將手機舉到對面男子的面前。

▲▼男子要拿手機螢幕給朋友看，殊不知手滑導致手機掉進麻辣湯。（圖／翻攝網路）



不料這時他手一滑，整支手機栽入了麻辣湯底當中，對面友人還試圖伸手撈取，但因為湯底太燙，2人只好拿起湯匙與漏勺開撈，可以想見當下的著急與無奈。

▲▼2人本來打算用手撈，結果似乎發現湯底太燙，改用漏勺來救援。（圖／翻攝網路）



等到好不容易把手機打撈上桌，他打算將手機擺放在碗上，沒想到手機又再次滑落，掉進了隔壁的湯底當中，再度上演了一次「海底撈」的戲碼。

▲▼好不容易把手機撈起來，結果又掉進清湯鍋底，令人哭笑不得。（圖／翻攝網路）



離奇影片引發討論，不少網友笑噴留言，「電話一定很香，帶著海底撈的味道回家」、「剛好滑到不能看的，只好用這招」、「還想直接用手拿，是個狠人」、「在小小的湯底裡面挖呀挖呀挖，準備換台手機讓自己花一花」、「涮完麻辣再涮一下清湯，講究！」